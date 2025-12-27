Ir al contenido
Muere una mujer de 79 tras incendiarse una vivienda en València

Nueve personas han sido atendidas por inhalación de humo por el siniestro en un edificio

Valencia -
Una mujer de 79 años de edad ha fallecido en la madrugada de este sábado al incendiarse una vivienda de un edificio de la avenida Profesor López Piero de València, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU). Los bomberos recibieron el aviso por el siniestro sobre las dos de la madrugada.

Otras nueve personas han sido atendidas por los servicios médicos por inhalación de humo: seis de ellas, policías que han sido dados de alta in situ; las otras tres, una mujer de 38 años que ha sido trasladada al Hospital Doctor Peset, un hombre de 44 años, al Hospital Clínico y una mujer de 26 años, al Hospital General.

Hasta el incendio, cuyo aviso se ha notificado sobre la 1.40 horas se alertaba, se han desplazado una unidad del SAMU, una unidad SVB y una ambulancia convencional.

Por su parte, el consistorio ha indicado que agentes de Policía Nacional y Policía Local evacuaron viviendas y una mujer que pedía auxilio desde el balcón de la vivienda incendiada le facilitaron agua y toallas mojadas.

A la llegada de bomberos y tras entrar a la vivienda incendiada mediante la rotura de la puerta y una vez en el interior de la vivienda, se inician las labores de extinción del incendio y búsqueda de posibles víctimas.

Durante el registro, se ha localizado a una mujer joven en el balcón, aparentemente en buen estado de salud. Posteriormente, en una de las habitaciones de la vivienda, se localiza el cadáver calcinado de una mujer, sin signos de vida. De los hechos se ha hecho cargo el Juzgado y la Policía Científica, según las mismas fuentes.

