Muere una mujer de 79 tras incendiarse una vivienda en València
Nueve personas han sido atendidas por inhalación de humo por el siniestro en un edificio
Una mujer de 79 años de edad ha fallecido en la madrugada de este sábado al incendiarse una vivienda de un edificio de la avenida Profesor López Piero de València, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU). Los bomberos recibieron el aviso por el siniestro sobre las dos de la madrugada.
Otras nueve personas han sido atendidas por los servicios médicos por inhalación de humo: seis de ellas, policías que han sido dados de alta in situ; las otras tres, una mujer de 38 años que ha sido trasladada al Hospital Doctor Peset, un hombre de 44 años, al Hospital Clínico y una mujer de 26 años, al Hospital General.
Hasta el incendio, cuyo aviso se ha notificado sobre la 1.40 horas se alertaba, se han desplazado una unidad del SAMU, una unidad SVB y una ambulancia convencional.
Por su parte, el consistorio ha indicado que agentes de Policía Nacional y Policía Local evacuaron viviendas y una mujer que pedía auxilio desde el balcón de la vivienda incendiada le facilitaron agua y toallas mojadas.
A la llegada de bomberos y tras entrar a la vivienda incendiada mediante la rotura de la puerta y una vez en el interior de la vivienda, se inician las labores de extinción del incendio y búsqueda de posibles víctimas.
Durante el registro, se ha localizado a una mujer joven en el balcón, aparentemente en buen estado de salud. Posteriormente, en una de las habitaciones de la vivienda, se localiza el cadáver calcinado de una mujer, sin signos de vida. De los hechos se ha hecho cargo el Juzgado y la Policía Científica, según las mismas fuentes.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Archivado En
Últimas noticias
Muere una mujer de 79 tras incendiarse una vivienda en València
Tailandia y Camboya pactan el fin de unos choques que dejan un centenar de muertos y 700.000 desplazados
Loquillo presume de leyenda con un electrizante ‘show’ en el Roig Arena
Rusia lanza un ataque masivo sobre Kiev en vísperas de la reunión entre Trump y Zelenski
Lo más visto
- Acuerdo en Villamanín por el Gordo sin repartir: la comisión de fiestas cede más de dos millones por la paz del pueblo
- Junqueras avisa de que la recaudación del IRPF es “imprescindible” para negociar los presupuestos de Sánchez e Illa
- Maisa Hens, cantante: “Gracias al anuncio de El Almendro no tuve que volver a hacer un ‘casting”
- Timothy Morton, activista: “Estados Unidos es un gigantesco campo de concentración”
- El PP de Ayuso veta la comisión de investigación que pidió Más Madrid para el hospital de Torrejón