Muere ahogado un menor por un reto con sus amigos en Zacatecas

Un reto entre amigos ha tenido un trágico desenlace en Zacatecas. Un joven de 17 años murió ahogado en el lago del parque La Encantada al intentar cruzarlo nadando, tras aceptar un desafío de sus compañeros de clase. Transcurridos unos minutos en los que Diego López, como se llamaba la víctima, no salió del agua, sus colegas dieron aviso a las autoridades, aunque solamente uno de ellos esperó la llegada de los rescatista. El restó abandonó el sitio. Luis Felipe Santos, coordinador de Protección Civil del municipio, detalló que el muchacho perdió flotabilidad y terminó hundiéndose en el agua, de donde ya no pudo salir, en un caso que ha tomado notoriedad esta semana, cuando se han dado homenajes en la escuela del adolescente fallecido.

Un equipo de buzos especializados se desplazó desde Fresnillo, a unos 60 kilómetros de la capital, para las labores de búsqueda del cuerpo del menor, que fue localizado después de aproximadamente cuatro horas. Santos ha lanzado una advertencia a los padres de familia sobre este tipo de desafíos que circulan en redes sociales y ha pedido vigilar “el actuar” de sus hijos para que no sigan ocurriendo estas lamentables muertes. La Fiscalía General de Zacatecas ha informado de que lleva a cabo las indagatorias correspondientes sobre la muerte del joven. “Hay una investigación abierta. No se puede culpar de manera anticipada a nadie”, señaló Cristian Paul Camacho, fiscal del Estado. Agregó que, junto con la Secretaría de Educación, trabajan con “acciones de prevención de conductas de riesgo” como esta.

La preparatoria 4 de la Universidad Autónoma de Zacatecas, de la que Diego era alumno, emitió el viernes por la noche un comunicado en el que lamentaba su fallecimiento. Profesores, familiares y amigos de la víctima le han realizado un pequeño homenaje este lunes. En el evento, su padre agradeció a la comunidad estudiantil por el apoyo en estos momentos. “Le doy las gracias por habernos acompañado, maestros, papás. [...] No saben cuánto me fortalecieron los que me acompañaron ayer, nos acompañaron y no tengo palabras, pero simplemente gracias”, compartió.