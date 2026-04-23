Sant Jordi vuelve a llenar las calles de radio en Barcelona

Un año más, SER Catalunya ha celebrado la Diada de Sant Jordi con una programación especial en la calle. Por el escenario del carrer Casp ha desfilado gran parte de los programas de la emisora con la presencia especial del Hoy x Hoy de Àngels Barceló y La Ventana de Carles Francino. Han sido 12 horas de entrevistas, música y tertulias sobre libros -de 8 de la mañana a las 20 horas- que han convertido la Diada en una gran fiesta compartida entre la radio y sus oyentes, fieles pese al leve estorbo que ha supuesto la gran cantidad de polen que este año han desprendido los plátanos de la ciudad condal.

El programa Hoy x Hoy ha inaugurado la festiva jornada. Lo han hecho charlando con el escritor y poeta Manuel Vilas acerca de su última obra, Islandia, mientras José Luis Sastre se paseaba entre las paradas de Passeig de Gràcia, donde esta tarde también se ha sentado como autor de su segunda novela, Plomo, que aborda los años más violentos de ETA. Y frente al pesimismo de que cada vez se lee menos, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha recetado mejorar las condiciones de vida: “La gente que dice que no lee es porque no tiene tiempo”.

Escenario de SER Catalunya. Daniel Portes

El Aquí Catalunya ha tomado el relevo con una mesa de traductores. “¿Qué és la traducción? Ponerse en la piel de un autor y trasladar la historia de un mundo a otro”, ha explicado el traductor Ricard San Vicente: “Es como pasar agua de un vaso a otro”, ha definido. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha tenido que salir al rescate de la presentadora Marina Fernández Torné tras un ataque de tos por el polen: “Tenemos una primavera esclatante y los plátanos desprenden polen. Se pueden reducir los que plantamos, pero no se pueden cortar”, ha relatado micrófono en mano mientras Fernández Torné recuperaba la voz.

Con la llegada del mediodía, el programa Què T’hi Jugues ha desembarcado con el análisis de la actualidad deportiva, en especial la victoria del Barcelona frente al Celta de Vigo, que les acerca a ganar la Liga. Las Ramblas, uno de los escenarios tradicionales de Sant Jordi, está en obras y, por lo tanto, un eventual título no se podrá celebrar en la fuente de Canaletas. “Vamos a celebrar los títulos en el campo, en plaza Cataluña, por la calle, con los amigos. Donde haga falta”, ha concretado la portavoz de la junta directiva del Barça, Elena Fort.

El informativo Hora 14 ha agrupado todos los ángulos de la fiesta. Desde recomendaciones de libros, entrevistas a los autores, tan populares como Regina Rodríguez Sirvent, que ha triunfado con ‘Palomitas de madrugada’, pasando por las pequeñas librerías y editoriales y su supervivencia el resto del año y, por supuesto, dando voz a los lectores, también a los más jóvenes.

Y para vivir las horas álgidas de la jornada, el equipo de La Ventana se ha desplegado con entrevista incluida a Marc Giró, de estreno con su nuevo programa en La Sexta, Cara al Show en un programa especial que ha terminado con la actuación de la banda Sopa de Cabra, que celebran 40 años de trayectoria con éxitos como ‘Camins’.

El último tramo de la jornada en el escenario de la calle de Casp ha ido a cargo de El Balcó. Antoni Bassas ha rebautizado Sant Jordi como el Día de las Alergias, un contratiempo que han constatado con las farmacias, que han notado un repunte de la compra de mascarillas, donde también han reivindicado las cartas escritas a mano.