Barcelona dedicará un monumento a Cerdà en la plaça de la Universitat
Collboni anuncia que habrá un concurso entre tres artistas y que la obra estará lista en el primer trimestre de 2027
El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciado la instalación de un monumento en homenaje al ingeniero y urbanista Ildefons Cerdà enla plaza Universitat y que estará listo el primer trimestre de 2027. El edil ha revelado la decisión en el el acto de inauguración de la conmemoración del Any Cerdà, en el marco del 150 aniversario de la muerte del ingeniero celebrado en el Saló de Cent del consistorio barcelonés en el que también han participado la consellera de Territorio y Vivienda, Sílvia Paneque, y el decano del Col·legi d’Enginyers, Pere Calvet.
Collboni ha detallado que el Ayuntamiento hará un encargo para la realización del proyecto de una intervención artística a través de una convocatoria “restringida” en la que se invitará a participar a 3 artistas de trayectoria reconocida. El jurado que valorará las propuestas y decidirá la ganadora estará formado por miembros del Consejo de Arte Público de Barcelona, mientras que el concurso se convocará a principios de mayo “con la voluntad de disponer de una propuesta ganadora durante el mes de julio”.
“Es un espacio que fue y es una de las puertas entre la Barcelona antigua y la nueva que él planificó. Allí donde en 1861 se comenzó a construir el primer edificio público de la ciudad, que fue la Universitat de Barcelona”, ha expresado en referencia a la ubicación del monumento. Con todo, Collboni ha remarcado la capacidad que tuvo Cerdà para ”inventarse ciudad donde no había ciudad" y que el acto de este jueves sirve para reconocerle a él y a todos los ingenieros que hacen de la belleza urbana un derecho ciudadano.
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