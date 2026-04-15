Barcelona impulsa un nuevo Premio Internacional por la Paz dotado de 300.000 euros

Barcelona quiere convertirse en el epicentro de la promoción de la paz en Europa. El Ayuntamiento de Barcelona, en colaboración con la Diputación de Barcelona y la Fundación Pau Cassals ha anunciado este miércoles la creación de un nuevo Premio Internacional por la Paz, que reconocerá proyectos e iniciativas de alcance internacional que haya contribuido de “manera relevante y transformadora a la promoción de la paz, resolución no violenta de conflictos y la defensa de derechos humanos.” El premio, dotado de 300.000 euros, será entregue a cada dos años y la primera gala está prevista para principios del 2027 en un acto celebrado en el Auditori de Barcelona. El alcalde de Jaume Collboni ha señalado que la iniciativa lleva más de dos años en construcción, en un momento en el que “nadie podía imaginar que hoy sería tan necesario volver a hablar del diálogo multilateral y de la cultura de la paz”.

En el acto, celebrado en el Ayuntamiento de Barcelona, también ha participado la segunda teniente de alcalde y vicepresidenta de la Diputación de Barcelona, Maria Eugènia Gay; el director general de la Fundació Pau Cassals, Jordi Pardo; y la senadora chilena Isabel Allende. El Premio nace en el marco de la celebración del 150 aniversario del nacimiento de Pau Casals, “defensa de la libertad, de la democracias, de los derechos humanos y de la libertad de las personas”, según ha afirmado Pardo.

Según ha afirmado Collboni, la iniciativa busca ser “la contribución de la ciudad de Barcelona por la paz”. Por ello, ha recordado durante el acto, una trayectoria de referencia internacional de la ciudad en la promoción de la cultura de la paz desde que el alcalde Pasqual Maragall impulsó e la Conferencia Intergubernamental Euromediterránea en 1995 y que convirtió a la ciudad en la sede permanente de la Unión por el Mediterráneo. También ha recordado que la ciudad ha recuperado el Distrito 11 - una estructura presupuestaria que se integrará en el organigrama municipal- para “reforzar la cooperación de Barcelona con ciudades de Palestina.”

La presentación del acto llega en una semana donde Barcelona acogerá tres foros políticos sobre el futuro del multilateralismo. El principal de ellos será la reunión de la Movilización Progresista Global, una plataforma de las izquierdas impulsada por el presidente Pedro Sánchez que contará con la participación de la senadora chilena Isabel Allende y del presidente brasileño Lula da Silva en los próximos días 18 y 19 de abril. Además, la ciudad recibirá a líderes y expertos en el European Pulse Forum.