La Fundació Bofill renueva su imagen con un cambio de nombre

La Fundación Jaume Bofill, un referente en política educativa, ha decidido cambiar de nombre e imagen y pasar a denominarse Equitat.org. Con todo, mantiene el símbolo del igual como logotipo, así como sus objetivos y temática, ya que continuará centrada en la educación, impulsando investigaciones centrados en el abandono escolar o la segregación, entre otros aspectos. “Llamarnos Equidad.org es una declaración de intenciones. Hace 57 años que trabajamos por la equidad”, ha resumido el director de la fundación, Ismael Palacín.

La entidad nació en 1969 de la mano de Teresa Roca y Josep Maria Vilaseca, que decidieron bautizarla con el nombre de Jaume Bofill, explica la fundación, en honor al filósofo y profesor universitario, de personalidad carismática y dialogante, fallecido en 1965. Desde su inicio, la fundación desarrolló estudios sobre inmigración, lengua, cultura o historia, pero en 2005 decidió focalizarse en la educación.

La Fundación Bofill se ha convertido en un referente y un lobby educativo, poniendo el punto crítico a las políticas educativas desarrolladas por el gobierno de turno. Además ha impulsado programas de referencia como el Lecxit, de comprensión lectora, o las Alianzas Magnet, para reconvertir escuelas muy segregadas.

Pero la entidad también ha sido foco de polémica y de críticas, básicamente por parte de los sindicatos educativos, que la acusan de estar financiadas por poderes económicos como La Caixa, además de controlar las políticas del Departamento de Educación durante la era de ERC, a raíz del nombramiento de su jefe de proyectos, Joan Cuevas, como director general de Innovación, Digitalización y Currículo.