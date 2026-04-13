Condenado a 83 años el líder de una red de pederastia de Barcelona

Teófilo L. M., el electricista al que se acusa de liderar una red de pederastia desde un piso del barrio del Raval de Barcelona, ha sido condenado por la Audiencia de Barcelona a 83 años de prisión por siete delitos vinculados con las violaciones y la elaboración y difusión de vídeos de los abusos que cometía sobre una niña de 12 años. La sentencia confirma que el hombre contactó en 2020, cuando contaba con 40 años, con la menor a través de la aplicación Badoo y, tras hacerse con su confianza y conocer su situación de vulnerabilidad, ya que estaba en una situación de guarda en un centro de la Generalitat de Cataluña, quedó con ella y mantuvo relaciones sexuales. La situación se prolongó en el tiempo, llegando a realizar grabaciones de abusos sexuales en las que participaban otras personas.

La sentencia estima un delito de acoso a menor de 16 años por medio de tecnologías de la información, uno de exhibición obscena ante menor de edad, otro delito continuado de agresión sexual a menor de 16 años por acceso carnal, anal y bucal e introducción de miembros corporales, seis delitos de agresión sexual con acceso carnal por vía vaginal a menor de 16 años, un delito continuado de utilización de menor de edad para la elaboración de pornografía infantil y un delito de distribución de esta.

La sentencia asegura que a mediados de 2020, el condenado conocía “todos los aspectos personales, familiares, escolares y administrativos que convergían en la menor”, por lo que sabía de su situación de vulnerabilidad. Los abusos se produjeron aprovechando las escapadas de la menor del centro en el que dormía, de la Generalitat. El Gobierno autonómico siempre ha defendido que nunca mantuvo la tutoría de la niña y que, pese a pasar periodos de tiempo en sus centros, esta seguía en manos de sus padres. De hecho, la Generalitat renunció a presentarse como acusación por la falta de permiso de los padres y porque la niña, en estos momentos, ya es mayor de edad.

Los delitos de agresión sexual se ven agravados en su pena por la situación de “vulnerabilidad” de la menor a tenor de su situación familiar y por la actuación conjunta de dos o más personas, ya que concertó encuentros sexuales entre la menor y otros hombres adultos, que agredieron sexualmente a la niña. Además de las penas de prisión, el condenado deberá pagar 100.000 euros por el daño moral causado.

Téofilo L. M. fue descubierto después de las explicaciones que ofreció la menor a uno de los trabajadores sociales que trabajaba en el centro de la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia (DGAIA) perteneciente a la Generalitat donde residía. A raíz de aquellos primeros datos y del material que constaba en el teléfono móvil de la niña, los Mossos d’Esquadra iniciaron una investigación que acabó con un primer arresto en junio 2022 y la intervención de diversos dispositivos electrónicos con múltiples pruebas de los abusos que estaba cometiendo. Dos años después fue detenido de nuevo, en esta ocasión junto a otros 15 depredadores sexuales. Habían hallado 250 vídeos de agresiones sexuales grabados entre 2016 y 2022. Las otras dos piezas, cuya instrucción ya ha concluido, deberán decidir cuál es la implicación del resto de detenidos.

La condena llega de la mano de un pacto de conformidad con la Fiscalía y la acusación particular, por el que el acusado admite los delitos cometidos. Teófilo L. M. tiene dos piezas más abiertas vinculadas a esta causa, por la que inicialmente la Fiscalía reclamaba 107 años de prisión para él. En una de esas causas se le acusa de agredir sexualmente a otras cuatro menores, mientras que en una tercera denuncia hay otros dos menores como víctimas por el mismo tema.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico016-online@igualdad.gob.esy por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.