Dos escaladores resultan heridos en estado crítico en Montserrat
Los bomberos informan que la causa del accidente ha sido una caída de piedras
Un hombre y una mujer de 30 años están en estado crítico tras sufrir un accidente mientras escalaban este sábado por la tarde en la montaña de Montserrat, en El Bruc (Barcelona). Parece que la causa ha sido un desprendimiento de piedras cuando ascendían la pared de la montaña en la zona llamada El Columpio, según han informado en un comunicado Bombers de la Generalitat. Después de una primera intervención asistencial del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) en el lugar, han sido evacuados en helicóptero a los hospitales Bellvitge y La Vall d’Hebron.
Los bomberos han recibido el aviso de este accidente a las 16.30 h, cuando una persona les ha comunicado que había dos heridos inconscientes en una zona de escalada cerca del parking de Can Jorba. Debido a la gravedad de la situación, el SEM ha hecho una reanimación cardiopulmonar a uno de los heridos, mientras que ha estabilizado al segundo, que presentaba “lesiones importantes”. Luego han sido evacuados en helicóptero a Bellvitge y La Vall d’Hebron.
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