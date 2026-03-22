Barcelona rinde homenaje a la artista Carmen de Mairena con una placa en el Raval
La insignia se ha colocado en el edificio donde vivió la tonadillera, y el día de su cumpleaños
El Ayuntamiento de Barcelona ha descubierto este domingo una placa colocada en el barrio del Raval en memoria de Carmen de Mairena, la artista que fue símbolo del movimiento trans y de la lucha por las libertades en los años 80.
El comisionado de Políticas de Infancia, Adolescencia, Juventud y LGTBI, Javier Rodríguez, ha participado este mediodía en el acto celebrado para llevar a cabo el descubrimiento de la placa, que responde a la iniciativa de un grupo de amigos de la artista.
“Carmen de Mairena no es sólo aquello que fue, sino aquello que representó para el Raval y para Barcelona y, sobre todo, para todas aquellas personas que fueron relegadas a los márgenes en su lucha por la diversidad”, ha destacado Rodríguez en el acto, según un comunicado del Ayuntamiento de Barcelona.
La placa se ha colocado en el edificio donde vivió la tonadillera, en un ambiente festivo que ha contado con una actuación musical a cargo de El Cangrejo, uno de los principales escenarios de la carrera de la artista.
Luchadora por los derechos de las personas trans e icono del Raval, Carmen de Mairena falleció en 2020, en plena pandemia, a los 86 años de edad. El homenaje a la artista llega el mismo día de su cumpleaños.
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