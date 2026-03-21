Más de 81.000 espectadores llenan los teatros de Cataluña en la jornada ‘Cap butaca buida’

La Associació d’Empreses de Teatre afirma que la afluencia en esta tercera edición, que supera en 10.000 personas a la de hace un año, supone un nuevo record

Unos 81.500 espectadores han llenado este sábado los 248 teatros de toda Cataluña que han participado en la iniciativa Cap Butaca Buida para celebrar el Día del Teatro, lo que supone 10.000 más que el año pasado y un nuevo récord. En la tercera edición de esta jornada teatral, estos teatros han ofrecido 305 espectáculos y 347 funciones, según han informado en un comunicado la entidad organizadora, la Associació d’Empreses de Teatrede Catalunya (ADETCA).

La ocupación media de las salas ha sido del 88,66 % y la iniciativa ha movilizado a decenas de compañías y productores, equipos técnicos y profesionales del sector. Impulsada por ADETCA y la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), con el apoyo del Institut Català de les Empreses Culturals del Departamento de Cultura, el objetivo de la iniciativa era llenar todas las salas y batir un nuevo récord de espectadores en un solo día.

El Cap Butaca Buida ha implicado a teatros de toda Cataluña, con una participación destacada en Barcelona (157), Girona (20), Tarragona(20)y Lleida (17). Más allá de Cataluña, la jornada también se ha extendido a la Comunidad Valenciana, con 20 teatros, o Baleares, con 9, además de a Andorra, L’Alguer (Italia) y Buenos Aires (Argentina). En 2025, el Cap Butaca Buida consiguió reunir a más de 70.000 espectadores en unos 216 teatros y espacios escénicos con más de 250 propuestas, llegando al 89 % de la ocupación, mientras que en 2024, la primera edición, la iniciativa atrajo a unos 55.000 espectadores.