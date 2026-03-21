El TSJC obliga al Parlament a izar la bandera española en el edificio de forma permanente

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha emitido una sentencia en la que obliga al Parlament a colocar la bandera española de forma “inmediata y permanente” en el mástil del edificio y no como hasta ahora que se iza, junto a la catalana, los días de sesión Plenaria. Con el fallo, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha estimado parcialmente la petición de medida cautelar de Impulso Ciudadano, una entidad contraria a la inmersión y muy activa durante el procés y que presentó un recurso-contencioso administrativo. La cámara debe de decidir ahora si presenta o no un recurso de reposición.

Los magistrados entieden que el Parlament infringe los artículos 3 y 6 de Ley 39/ 1981, conocida como la ley de banderas, al no estar izada de forma permanente la bandera española en una institución del Estado. De hecho, tanto la senyera como la bandera española no están colgadas siempre en la fachada del edifici y solo se colocan los días de Pleno. Paralelamente, rechaza la otra petición del colectivo de que la insignia sea visible de forma permanente en el interior del edificio ya que se iza, junto a la senyera, los días de Pleno y está en el hemiciclo.

El Parlament, de común acuerdo con el Ayuntamiento de Barcelona, otra parte también demandada, colocó una senyera de proporciones considerables en el Parc de la Ciutadella el 10 de septiembre, víspera de la Diada. Impulso Ciudadano realizó un requerimiento previo y sin éxito a la Mesa de la institución y planteó en el recurso posterior o bien colocar una bandera de España junto la senyera de medidas equiparables o bien retirar el mastil exterior y colocar las dos banderas en la azotea del edificio.

Los magistros relatan como Impulso Ciudadana tomó fotografías del exterior del palacioo en el que se apreció que los días, 15, 16, 17 y 21 de octubre no había ninguna bandera y si, en cambio el día 22, jornada de pleno y sostienen que debe cumplirse la ley todos los dias sin entrar en el futuro de la nueva bandera del Parc. En un comunicado, Impulso Ciudadano ha celebrado el fallo y ha afirmado que seguirá trabajando para que se respete, dice, “la legalidad, la neutralidad institucional y los derechos de todos los ciudadanos, también en el ámbito simbólico”.