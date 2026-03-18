Muere un excursionista que quedó atrapado el lunes en un alud en el Pallars Sobirà (Lleida)
El accidente se produjo entre el Coll de Bassiero y L’Estany Gelat
Un excursionista de Torelló (Barcelona) ha muerto este martes en el hospital Vall d’Hebron de Barcelona, donde ingresó el lunes en estado grave tras quedar atrapado por un alud de placa en el Pallars Sobirà (Lleida), concretamente entre el Coll de Bassiero y L’Estany Gelat, según ha podido confirmar Europa Press de fuentes conocedoras.
Los Bombers de la Generalitat recibieron el aviso el lunes a las 14.09 y activaron la unidad GRAE y dos helicópteros, que consiguieron extraer a la persona herida, que iba a acompañada de otro excursionista, aunque este quedó ileso y consiguió desenterrarse por sí solo.
El alud, de 200 metros de ancho y 150 de largo, atrapó y dejó grave al excursionista en el momento, por lo que los bomberos lo evacuaron hasta el punto donde el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) tenía su helicóptero, que evacuó al herido al Vall d’Hebron.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.