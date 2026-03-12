Shein pone un pie en Barcelona para “crear una experiencia lo más local posible”

La plataforma de origen chino Shein ha inaugurado este jueves una nueva oficina en Barcelona con el objetivo de reforzar su presencia en España. La compañía gigante del comercio online de la moda ultrarrápida está presente en más de 40 ciudades alrededor del mundo. Según han declarado, el enfoque local-global en la capital catalana es parte de una estrategia para “estrechar su relación con socios e instituciones del sector” y “acercarse lo máximo posible al consumidor español y crear una experiencia lo más local posible”.

Barcelona ha sido elegida, según han declarado representantes de la empresa, por su “vibrante ecosistema creativo, su alta concentración de talento y la presencia de referentes internacionales del mundo” de la moda. El equipo actual está formado por ocho mujeres con especialidades en marketing, análisis de marca y de contenidos. Shein cuanta con unas oficinas en Madrid dedicadas a la gestión y desarrollo del mercado. En Barcelona, los ojos estarán puestos en el posicionamiento de marca, la creación de contenidos para las redes sociales, así como el desarrollo de su publicidad, el análisis de tendencias.

Desde sus oficinas en Barcelona, el equipo trabajará en coordinación con unidades internacionales para apoyar las actividades de marketing y construcción de marca de Nóista. La sede también participa en la producción de campañas y contenidos visuales en distintas localizaciones españolas, como Tamariu, Tarragona o Calella de Palafrugell, incorporando referencias mediterráneas y colaborando con el ecosistema creativo local.

Más información Shein: el gigante chino choca con Europa

El marktplace - nombre dado a plataformas digitales que actúa como intermediario, uniendo a múltiples vendedores - es considerado un revolucionario del consumo textil, con precios muy por abajo del mercado y productos sin precedentes. Desde el final del año pasado, enfrenta múltiples polémicas regulatorias en Francia y Italia tras la venta de muñecas sexuales con aspecto de niña. En febrero, la Comisión Europea ha abierto una investigación por “diseño adictivo, falta de transparencia en las recomendaciones y venta de productos ilegales, incluido “material de abuso sexual infantil”

“La apertura de nuestra oficina en Barcelona refleja nuestro compromiso a largo plazo con España y con el talento local. Queremos formar parte activa del ecosistema empresarial y creativo catalán y español, generando impacto directo a través de la creación de empleo y oportunidades, e indirecto mediante la colaboración con profesionales y socios estratégicos del sector”, ha afirmado el director de branding de Shein, Vorada Hiransomboon. El responsable ha añadido que Barcelona “reúne las condiciones ideales para seguir avanzando en ”la misión de hacer que la moda sea accesible para todos y ofrecer a cada cliente exactamente lo que busca”.

Hiransomboon ha destacado además el dinamismo de la ciudad, su talento multicultural y su vocación internacional como factores que la convierten en un entorno propicio para reforzar la red global de la compañía y seguir acercando la moda a millones de personas en todo el mundo.