La Basílica de la Sagrada Familia corona su torre más alta y roza el cielo de Barcelona, en imágenes

7 fotosSagrada FamiliaLa Basílica de la Sagrada Familia corona su torre más alta y roza el cielo de Barcelona, en imágenesLos trabajos para depositar el brazo superior de la cruz de la torre de Jesús han comenzado esta mañanaEl País20 feb 2026 - 16:00CETDesde las nueve de la mañana, la gran grúa ha trabajado para depositar el brazo superior de la cruz que coronará la torre de Jesús: la pieza ya ha sido enganchada por cuatro cables rojos, ha aguardado suspendida en una cubierta del templo, y a las 10.38 horas ha comenzado a levantarse. Vista de los trabajos en la Sagrada Familia, este viernes a las 14:31 horas. Carles RibasLa grúa coloca el brazo superior de la cruz de la Torre de Jesús, en una imagen tomada desde el mirador de la Torre Glòries.Carles RibasLa grúa continua con los trabajos en la basílica. Enric Fontcuberta (EFE)La basílica de la Sagrada Familia de Barcelona ha alcanzado este viernes su altura máxima, 172,5 metros, con la colocación del brazo superior de la cruz de la Torre de Jesús.Enric Fontcuberta (EFE)Un operario trabaja en la basílica de la Sagrada familia. Carles RibasDos jóvenes se fotografían frente a la Sagrada Familia, este viernes.Lorena Sopêna (Europa Press)La grúa coloca el brazo superior de la cruz de la Torre de Jesús, este viernes, en una imagen tomada desde el mirador de la Torre Glòries.Carles Ribas