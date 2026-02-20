La Basílica de la Sagrada Familia corona su torre más alta y roza el cielo de Barcelona, en imágenes

Desde las nueve de la mañana, la gran grúa ha trabajado para depositar el brazo superior de la cruz que coronará la torre de Jesús: la pieza ya ha sido enganchada por cuatro cables rojos, ha aguardado suspendida en una cubierta del templo, y a las 10.38 horas ha comenzado a levantarse. Vista de los trabajos en la Sagrada Familia, este viernes a las 14:31 horas.

Carles Ribas