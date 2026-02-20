Ir al contenido
Cataluña
Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona
7 fotos
Sagrada Familia

La Basílica de la Sagrada Familia corona su torre más alta y roza el cielo de Barcelona, en imágenes

Los trabajos para depositar el brazo superior de la cruz de la torre de Jesús han comenzado esta mañana

El País
