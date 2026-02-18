El Festival Barcelona Obertura ofrece 52 conciertos de música clásica en 29 espacios

El Festival Barcelona Obertura Ciutat de Clàssica de este año reunirá más de 500 artistas que ofrecerán 52 conciertos en 29 escenarios de la ciudad, entre ellos cuatro espacios gaudinianos para conectar modernismo y música con motivo de la celebración del Año Gaudí. Según ha informado la organización del festival, que se celebrará del 5 de marzo al 1 de abril, en su séptima edición, el certamen incrementa hasta 27 el número de conciertos gratuitos e incorpora 10 nuevos espacios emblemáticos de la ciudad para ofrecer los conciertos. Entre las figuras que participarán en el festival figuran la soprano Asmik Grigorian, el tenor Juan Diego Flórez, la pianista Martha Argerich, el Cuarteto Casals, la formación Le Concert des Nations con Jordi Savall y el violinista James Ehnes, entre otros.

El proyecto Ciutat de Clàssica está impulsado por el Gran Teatre del Liceu, el Palau de la Música Catalana y L’Auditori y está gestionado desde Turisme de Barcelona, con la idea de apostar por el turismo cultural. El festival ofrece este año una programación combinada de 27 conciertos gratuitos y 25 de pago, con el objetivo de acercar y difundir la música clásica a todos los públicos.

Los 27 conciertos gratuitos tendrán lugar en los 10 distritos de la capital catalana, en una selección de edificios históricos, espacios emblemáticos, museos y equipamientos municipales, que se convertirán en escenarios para cerca de 250 jóvenes talentos locales. Espacios como la Casa Batlló, la Torre Collserola, el Monasteriode Pedralbes, el Centro Cívico Cotxeres de Sants, la Fundació Mies vander Rohe, la Fundació Miró o el Palau Güell repiten la colaboración con el festival, que este año incorpora diez nuevos escenarios. Los nuevos emplazamientos son la Fundació Julio Muñoz Ramonet, Torre Bellesguard, Casa Vil·la Joana y Oliva Artés del MUHBA, la Biblioteca Horta-Can Mariner, el Palacete Albéniz, la Plaza Sóller, el Museo Europeo de Arte Moderno, el Museo Frederic Marés y la Casa Vicens. Celebración del Año Gaudí.

Con motivo del centenario de la muerte de Antoni Gaudí, este año se propone una mirada musical a su tiempo y se recuperan obras de compositores catalanes contemporáneos al arquitecto, figuras que dieron voz al propio espíritu modernista. Así, los repertorios incluirán obras de Francesc Pujol, Enric Morera, Francesc Tàrrega, Robert Goberna, Francesc Alió, Joan Gay, Càndid Candi,Joaquim Malats, Josep Martí Cristià, Narcisa Freixes, Carme Karr, Modest Serra y Amadeu Cuscó. Dentro de la tarea para recuperar la música silenciada de compositoras de gran talento, este año se pondrá el foco en tres compositoras del período de entre los siglos XIX y XX: Luise Greger, Margarete Schweikert y Johanna Müller-Hermann.

En paralelo al circuito de conciertos gratuitos, los principales escenarios de la música clásica de la ciudad -el Liceu, el Palau de la Música Catalana y L’Auditori- ofrecerán 24 conciertos y óperas con artistas de renombre internacional. El Liceu estrenará una nueva producción de Manon Lescaut, de Puccini, dirigida escénicamente por Àlex Ollé, con funciones entre el 17 de marzo y el 1 de abril y un reparto encabezado por Asmik Grigorian (Manon Lescaut) y Joshua Guerrero (Des Grieux).

El 19 de marzo, el Liceu acogerá un recital del tenor Juan Diego Flórez y el 24 de marzo Les Musiciens du Louvre, dirigidos por Marc Minkowski, interpretarán en versión concierto Orlando, una de las óperas más celebradas de Händel. Por su parte, el Palau ofrecerá 12 propuestas, entre ellas un concierto del pianista Jan Lisiecki (5 de marzo). L’Auditori acogerá 9 conciertos, el primero de ellos la Sinfonía núm. 7 de Antonín Dvorák, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña (OBC) bajo la dirección de Pablo González (6 y 7 de marzo).