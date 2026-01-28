Rodalies anuncia cierta normalidad en los trenes de Cataluña pese a los 11 tramos que permanecen cortados

La red de Rodalies funciona según lo previsto este miércoles. Renfe ha reabierto el tramo ferroviario entre Arenys de Mar (Barcelona) y Blanes (Girona), por el que transcurren las líneas regionales de Rodalies R1 y RG1 y que se estaba cubriendo, hasta ahora, con un servicio alternativo por carretera. Según ha informado Renfe, el servicio a primera hora en estas líneas se presta en tren de L’Hospitalet de Llobregat a Blanes, mientras entre Blanes y Maçanet Massanes continúa el servicio alternativo por carretera con autobuses.

“Los servicios alternativos previstos funcionan bien. La oferta ferroviaria, prácticamente, es del 80% de la demanda. El resto, lo hacemos con servicios alternativos por carretera que garantizan la movilidad”, ha asegurado el portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, este miércoles desde la estación de Sants. Hay cerca de 150 autocares movilizados. “Esta semana trabajamos para que de cara al lunes esté todo normalizado. El objetivo es recuperar el servicio y recuperar la confianza de los viajeros que necesitan Rodalies para su movilidad cotidiana”, ha advertido.

El martes, tras el caos de la última semana con cuatro días sin Rodalies, se empezó a recuperar una cierta normalidad aunque con 11 puntos con refuerzos de 145 autobuses. Este miércoles, las demoras siguen siendo generalizadas aunque el Govern de la Generalitat junto con Renfe y Rodalies trabajan para que los trenes recuperen, prácticamente, el servicio que había antes del accidente el próximo lunes.

En paralelo, el gestor ferroviario Adif ha elevado a 29 los puntos de la red de Rodalies en el que está llevando a cabo reparaciones y otras actuaciones catalogadas como de urgencia, en el marco de un dispositivo que ha movilizado a más de 50 equipos que han llevado a cabo 116 inspecciones para detectar problemas. Estas 29 actuaciones prioritarias afectan a todas las líneas de Rodalies, siendo las más damnificadas las R3 y R4.