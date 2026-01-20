La sede de Filmin amanece con pintadas después del boicot por un documental sobre los altercados del ‘procés’
El director de la editorial hace público el mensaje en redes con el que han vandalizado la fachada de la empresa: “Colaboracionistas con la represión española”. La compañía confirma que no va a denunciar
La plataforma audiovisual Filmin se ha despertado esta mañana de martes con pintadas en su sede de Barcelona, después del boicot que ha sufrido por distribuir un documental sobre los altercados del procés, en el que se da voz a agentes de la Policía Nacional. “Filmin: colaboracionistas con la represión española”, se puede leer pintado en la fachada de la empresa". Lo ocurrido ha sido difundido en redes sociales por el director editorial y cofundador de la compañía, Jaume Ripoll, a través de X. “Qué triste llegar a la oficina y encontrarnos esto. Bastante hecho polvo, la verdad”, ha escrito en su perfil, acompañado de la imagen. La empresa no tiene intención de denunciar las pintadas ante los Mossos.
Las pintadas han llegado después de una campaña de boicot a través de las redes sociales por la inclusión en el catálogo de Filmin del documental Ícaro: la ciudad en llamas, que da voz a policías nacionales destinados en Barcelona durante los altercados de 2019, después de la sentencia del procés. El reportaje audiovisual -de 2022- se estrenó el pasado 9 de enero, y desde entonces ha ido sumando críticas en redes sociales, con una llamada a darse de baja de la plataforma.
Què trist arribar a l’oficina i trobar-nos això.— Jaume Ripoll Vaquer (@JaumeRV) January 20, 2026
Bastant fet pols, la veritat. pic.twitter.com/mCrXDI0bmn
Filmin no ha detallado cuántas personas han cancelado realmente su suscripción, y aseguran que están todavía estudiando el número. La compañía defendió ayer lunes a través de un comunicado que “programar una película no equivale a suscribir su enfoque”. E insistió en que no censuran películas por su “orientación ideológica”. A pesar de eso, Filmin, con sede en Barcelona, aseguró que entienden el “malestar y las críticas” que ha suscitado el documental, ante una sociedad para la que los altercados de 2019 “siguen siendo una herida abierta”.
