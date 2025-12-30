Ir al contenido
_
_
_
_
Cataluña
Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Badalona y el triunfo de la aporofobia

En el fondo opera una pulsión más cruda y más estable: no incomoda quien viene de fuera, sino quien carece

Mohamed El Amrani
Barcelona -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Resulta irónico que hayan pasado casi treinta años desde que la filósofa Adela Cortina pusiera nombre a una lógica social que hoy define, con inquietante precisión, el clima de nuestro país: la aporofobia, o lo que es lo mismo, el rechazo al pobre. Lejos de atenuarse con el paso del tiempo, ha pasado de fenómeno a relato compartido de nuestra vida pública. Por eso es un error reducir lo ocurrido en Badalona en las últimas semanas a una expresión superficial de racismo.

En el fondo opera una pulsión más cruda y más estable: no incomoda quien viene de fuera, sino quien carece; no perturba la diferencia, sino la precariedad. Se acepta al migrante cuando es útil y se le expulsa —material o simbólicamente— cuando es vulnerable. La frontera real no es la del origen, sino la del estatus. En ese desplazamiento moral que convierte la pobreza en culpa y la exclusión en amenaza, la aporofobia pasa a ser una herramienta política que provoca la lucha del pobre contra el que es aún más pobre. Una estrategia eficaz, porque enfrenta a quienes comparten fragilidad, canaliza el malestar social hacia abajo y evita interpelar a las causas estructurales de la desigualdad.

Badalona aparece así no como una anomalía, sino como un laboratorio social muy calculado donde ensayan sus discursos y estrategias las distintas sucursales de la política del odio. Nos alerta de movimientos tectónicos previos a un sismo: señales de una fractura que, si no sabemos interpretar a tiempo, puede empujarnos hacia la colisión provocada por el fracaso de la política útil y llevarnos hacia el triunfo de quien usa el malestar social como plataforma populista de quién vive más en la teatralización de soluciones mágicas.

Porque la convivencia en Cataluña hoy es más bien, un equilibrio frágil y siempre inacabado, sostenido por una densa red de personas, entidades y comunidades que, lejos del foco mediático, trabajan cada día para contener el conflicto. Pero de nada sirve si los problemas estructurales siguen sin abordarse: la grave exclusión residencial, la precariedad persistente y la ausencia de alternativas públicas reales.

Todo ello convive, además, con un relato triunfalista de la izquierda apoyado en grandes cifras macroeconómicas que no se traducen en redistribución de la riqueza, mientras el coste de supervivencia no deja de crecer ante la resignación —y la creciente crispación— de una generación a quién se la ha privado de lo más preciado que es la confianza y la esperanza en un mañana mejor. La desconexión entre el discurso institucional y la vida cotidiana han provocado un abandono, al menos simbólico, de las clases populares. Por ese motivo, urgen liderazgos sociales que confrontan la deshumanización para reconstruir la confianza colectiva lejos de una aporofobia instrumental.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Badalona y el desalojo del B9: un “ensayo” de deshumanización

Jesús García Bueno / Clara Blanchar / Lorraine Delorenzo | Barcelona

La esmerada aplicación del librillo trumpista en Badalona

Andrea Rizzi

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. La Audiencia Nacional avala la decisión de Robles de retirar el nombre de Franco a una bandera de la Legión
  2. Trump anuncia la destrucción de una instalación de producción de drogas en Venezuela
  3. Rusia amenaza con romper las negociaciones tras acusar a Ucrania de atacar una residencia de Putin
  4. Alain Aspect, Nobel de Física: “Einstein era tan inteligente que habría tenido que reconocer el entrelazamiento cuántico”
  5. Recuperado el cadáver de la niña de la familia española desaparecida tras un naufragio en Indonesia
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 16,59€
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 16,59€
escaparate
Juego de mesa QuickStop. El juego de letras más rápido y divertido para toda la familia. COMPRA POR 19,89€
Juego de mesa QuickStop. El juego de letras más rápido y divertido para toda la familia. COMPRA POR 19,89€
escaparate
Baliza de emergencia para el coche. Aporta cuatro veces más luminosidad que la media. COMPRA POR 38,05€ (31% DE DESCUENTO)
Baliza de emergencia para el coche. Aporta cuatro veces más luminosidad que la media. COMPRA POR 38,05€ (31% DE DESCUENTO)
escaparate
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_