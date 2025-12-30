Badalona y el triunfo de la aporofobia
En el fondo opera una pulsión más cruda y más estable: no incomoda quien viene de fuera, sino quien carece
Resulta irónico que hayan pasado casi treinta años desde que la filósofa Adela Cortina pusiera nombre a una lógica social que hoy define, con inquietante precisión, el clima de nuestro país: la aporofobia, o lo que es lo mismo, el rechazo al pobre. Lejos de atenuarse con el paso del tiempo, ha pasado de fenómeno a relato compartido de nuestra vida pública. Por eso es un error reducir lo ocurrido en Badalona en las últimas semanas a una expresión superficial de racismo.
En el fondo opera una pulsión más cruda y más estable: no incomoda quien viene de fuera, sino quien carece; no perturba la diferencia, sino la precariedad. Se acepta al migrante cuando es útil y se le expulsa —material o simbólicamente— cuando es vulnerable. La frontera real no es la del origen, sino la del estatus. En ese desplazamiento moral que convierte la pobreza en culpa y la exclusión en amenaza, la aporofobia pasa a ser una herramienta política que provoca la lucha del pobre contra el que es aún más pobre. Una estrategia eficaz, porque enfrenta a quienes comparten fragilidad, canaliza el malestar social hacia abajo y evita interpelar a las causas estructurales de la desigualdad.
Badalona aparece así no como una anomalía, sino como un laboratorio social muy calculado donde ensayan sus discursos y estrategias las distintas sucursales de la política del odio. Nos alerta de movimientos tectónicos previos a un sismo: señales de una fractura que, si no sabemos interpretar a tiempo, puede empujarnos hacia la colisión provocada por el fracaso de la política útil y llevarnos hacia el triunfo de quien usa el malestar social como plataforma populista de quién vive más en la teatralización de soluciones mágicas.
Porque la convivencia en Cataluña hoy es más bien, un equilibrio frágil y siempre inacabado, sostenido por una densa red de personas, entidades y comunidades que, lejos del foco mediático, trabajan cada día para contener el conflicto. Pero de nada sirve si los problemas estructurales siguen sin abordarse: la grave exclusión residencial, la precariedad persistente y la ausencia de alternativas públicas reales.
Todo ello convive, además, con un relato triunfalista de la izquierda apoyado en grandes cifras macroeconómicas que no se traducen en redistribución de la riqueza, mientras el coste de supervivencia no deja de crecer ante la resignación —y la creciente crispación— de una generación a quién se la ha privado de lo más preciado que es la confianza y la esperanza en un mañana mejor. La desconexión entre el discurso institucional y la vida cotidiana han provocado un abandono, al menos simbólico, de las clases populares. Por ese motivo, urgen liderazgos sociales que confrontan la deshumanización para reconstruir la confianza colectiva lejos de una aporofobia instrumental.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Más información
Archivado En
Últimas noticias
El reconocimiento israelí de Somalilandia agita el Golfo por sus implicaciones estratégicas
Así ha sido 2025: euforia por la inteligencia artificial, el Sabadell resiste y el BCE pisa el freno
La justicia anula el despido de una directiva de un laboratorio que fue sustituida por un hombre sin justificación
El PP rechaza el pacto de Trabajo y los sindicatos para ampliar el permiso de fallecimiento a diez días
Lo más visto
- La Audiencia Nacional avala la decisión de Robles de retirar el nombre de Franco a una bandera de la Legión
- Trump anuncia la destrucción de una instalación de producción de drogas en Venezuela
- Rusia amenaza con romper las negociaciones tras acusar a Ucrania de atacar una residencia de Putin
- Alain Aspect, Nobel de Física: “Einstein era tan inteligente que habría tenido que reconocer el entrelazamiento cuántico”
- Recuperado el cadáver de la niña de la familia española desaparecida tras un naufragio en Indonesia