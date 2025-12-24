La Generalitat abre expediente al Ayuntamiento de la Ràpita por organizar un congreso sobre ‘correbous’
Interior actúa tras una denuncia de la entidad Animanaturalis, que advierte de una posible multa de entre 600 y 60.000 euros
Los servicios territoriales del departamento de Interior en las Terres de l’Ebre han abierto un expediente informativo al Ayuntamiento de la Ràpita (Montsià) por organizar un congreso sobre correbous fuera de las fechas legalmente autorizadas para celebrar festejos taurinos. El caso se ha abierto a instancia del colectivo animalista Animanaturalis , tras la convocatoria el pasado mes de septiembre del Congrés Nacional del Bou amb Corda. La entidad denunciante sostiene que la Ràpita se enfrenta a una posible multa de entre 600 y 60.000 euros, además de una inhabilitación para organizar correbous durante dos años.
Según la denuncia, los festejos celebrados durante este congreso no se enmarcan en ninguna de las festividades tradicionales reconocidas legalmente en el municipio, “requisito imprescindible para poder autorizar este tipo de espectáculos”. Aïda Gascón, portavoz de Animanaturalis, sostiene que “la normativa que regula los eventos taurinos es restrictiva y no decorativa”.
Animanaturalis mantiene que los correbous y todos los festejos relacionados con toros están tasados por la ley 34/2010, que establece de manera clara que este tipo de eventos con toros o vaquillas solo pueden celebrarse en las localidades y fechas en las que tradicionalmente hayan tenido lugar, coincidiendo con fiestas mayores, celebraciones populares u otros acontecimientos de especial relevancia.
En el caso de la Ràpita las únicas festividades autorizadas para la celebración de fiestas con toros son la Fiesta Mayor en julio y las fiestas de la Mare de Déu de la Ràpita y de la Mare de Déu del Carme, a principios de septiembre. El congreso sobre el bou amb corda se programó para finales de septiembre, fuera de las fechas habilitadas para espectáculos de este tipo.
Animanaturalis subraya que la publicidad institucional del congreso en ningún momento indicaba que el evento estuviera integrado en una fiesta mayor o celebración tradicional concreta, “presentándolo como un acto independiente, lo que refuerza la falta de cobertura legal para la celebración de los festejos taurinos”.
La delegación de la Generalitat en las Terres de l’Ebre ha confirmado la apertura del expediente informativo y Animanaturalis mantiene que, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley 34/2010, organizar o celebrar espectáculos taurinos sin cumplir las condiciones de la autorización constituye una infracción grave, sancionable con multas de entre 601 y 60.000 euros.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
Más información
Archivado En
Últimas noticias
Javier Pérez (Political Watch): “La democracia tiene que volver a seducir”
La médica jubilada que acogió a dos desalojados de Badalona: “Ellos necesitan de nuestras voces blancas”
El escudo social pondrá a prueba las mayorías en el Congreso en el arranque del año electoral
La cúpula de Vox votó por unanimidad la destitución de Javier Ortega Smith
Lo más visto
- El PP de Almeida vota en contra de dedicarle a Robe Iniesta un centro juvenil porque antes quiere hablarlo con su familia
- Comprobar Lotería de Navidad 2025: consulta la pedrea con la lista de números premiados
- Trump anuncia la construcción de un nuevo tipo de buques de guerra que llevarán su nombre: “Serán los más grandes y poderosos de la historia”
- “¿Qué se siente al ser un fracaso?“: cómo la protagonista de ‘Showgirls’ superó la humillación y abrazó la película
- El líder groenlandés responde a Trump: “Groenlandia es nuestro país. Nuestras decisiones se toman aquí”