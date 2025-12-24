Ir al contenido
_
_
_
_
Cataluña
ENCIERROS

La Generalitat abre expediente al Ayuntamiento de la Ràpita por organizar un congreso sobre ‘correbous’

Interior actúa tras una denuncia de la entidad Animanaturalis, que advierte de una posible multa de entre 600 y 60.000 euros

Marc Rovira
Marc Rovira
Barcelona -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Los servicios territoriales del departamento de Interior en las Terres de l’Ebre han abierto un expediente informativo al Ayuntamiento de la Ràpita (Montsià) por organizar un congreso sobre correbous fuera de las fechas legalmente autorizadas para celebrar festejos taurinos. El caso se ha abierto a instancia del colectivo animalista Animanaturalis , tras la convocatoria el pasado mes de septiembre del Congrés Nacional del Bou amb Corda. La entidad denunciante sostiene que la Ràpita se enfrenta a una posible multa de entre 600 y 60.000 euros, además de una inhabilitación para organizar correbous durante dos años.

Según la denuncia, los festejos celebrados durante este congreso no se enmarcan en ninguna de las festividades tradicionales reconocidas legalmente en el municipio, “requisito imprescindible para poder autorizar este tipo de espectáculos”. Aïda Gascón, portavoz de Animanaturalis, sostiene que “la normativa que regula los eventos taurinos es restrictiva y no decorativa”.

Animanaturalis mantiene que los correbous y todos los festejos relacionados con toros están tasados por la ley 34/2010, que establece de manera clara que este tipo de eventos con toros o vaquillas solo pueden celebrarse en las localidades y fechas en las que tradicionalmente hayan tenido lugar, coincidiendo con fiestas mayores, celebraciones populares u otros acontecimientos de especial relevancia.

En el caso de la Ràpita las únicas festividades autorizadas para la celebración de fiestas con toros son la Fiesta Mayor en julio y las fiestas de la Mare de Déu de la Ràpita y de la Mare de Déu del Carme, a principios de septiembre. El congreso sobre el bou amb corda se programó para finales de septiembre, fuera de las fechas habilitadas para espectáculos de este tipo.

Animanaturalis subraya que la publicidad institucional del congreso en ningún momento indicaba que el evento estuviera integrado en una fiesta mayor o celebración tradicional concreta, “presentándolo como un acto independiente, lo que refuerza la falta de cobertura legal para la celebración de los festejos taurinos”.

La delegación de la Generalitat en las Terres de l’Ebre ha confirmado la apertura del expediente informativo y Animanaturalis mantiene que, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley 34/2010, organizar o celebrar espectáculos taurinos sin cumplir las condiciones de la autorización constituye una infracción grave, sancionable con multas de entre 601 y 60.000 euros.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Marc Rovira
Marc Rovira
Corresponsal económico de EL PAÍS en Cataluña, encargado de seguir la información relacionada con la actualidad empresarial y política. Licenciado en Derecho, durante una etapa en la prensa local trabajó en Girona y en Tarragona. Ya en EL PAÍS, tuvo un paso por la sección de Deportes, cubriendo el Mundial de MotoGP. Colaborador en la SER y en TV3.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

La Generalitat multa a un ‘correbou’ tras la caída de un toro atado en un canal de agua

El País | Barcelona

Activistas animalistas denuncian que se les impide grabar los ‘correbous’ en las Terres de l’Ebre

El País | Barcelona

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. El PP de Almeida vota en contra de dedicarle a Robe Iniesta un centro juvenil porque antes quiere hablarlo con su familia
  2. Comprobar Lotería de Navidad 2025: consulta la pedrea con la lista de números premiados
  3. Trump anuncia la construcción de un nuevo tipo de buques de guerra que llevarán su nombre: “Serán los más grandes y poderosos de la historia”
  4. “¿Qué se siente al ser un fracaso?“: cómo la protagonista de ‘Showgirls’ superó la humillación y abrazó la película
  5. El líder groenlandés responde a Trump: “Groenlandia es nuestro país. Nuestras decisiones se toman aquí”
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Cartera tarjetero con sistema de seguridad. Bloquea escaneos no autorizados y facilita un acceso rápido a las tarjetas. COMPRA POR 20,90€
Cartera tarjetero con sistema de seguridad. Bloquea escaneos no autorizados y facilita un acceso rápido a las tarjetas. COMPRA POR 20,90€
escaparate
Baliza de emergencia para el coche. Aporta cuatro veces más luminosidad que la media. COMPRA POR 39,25€ (29% DE DESCUENTO)
Baliza de emergencia para el coche. Aporta cuatro veces más luminosidad que la media. COMPRA POR 39,25€ (29% DE DESCUENTO)
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4., reducción de ruido y resistentes al agua. COMPRA POR 22,79€
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4., reducción de ruido y resistentes al agua. COMPRA POR 22,79€
escaparate
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_