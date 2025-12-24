El grupo de investigación CREA de la UB se disuelve tras las denuncias de acoso

El grupo de investigación CREA ha anunciado su disolución “de forma inmediata” con el objetivo de evitar “más perjuicios a sus miembros”, después de que la Universidad de Barcelona (UB) anunciara el traslado a la Fiscalía de las denuncias de presuntas conductas de acoso sexual vinculadas al catedrático emérito de Sociología Ramón Flecha y al entorno del citado equipo. El pasado día 22, la UB anunció el traslado al Ministerio Público de las denuncias por presuntas conductas de acoso sexual, coerción psicológica, maltrato y explotación vinculadas al catedrático emérito Ramón Flecha y al entorno del grupo de investigación CREA.

El CREA (siglas de Community of Researchers on Excellence for All) fue creado en 1991 por Flecha como un centro de investigación del ámbito de la educación y posteriormente se especializó también en violencia sexual. El grupo CREA dejó de ser una estructura interna de la UB en 2015, cuando pasó a funcionar como “comunidad de investigación” externa.

En la red social X, CREA ha hecho público este miércoles un comunicado donde asegura que es una red de personas “comprometidas con la ciencia de impacto social, donde cada integrante desarrolla su labor con plena libertad académica y autonómica”. Aseguran que su objetivo ha sido siempre poner la ciencia al servicio de “quienes más lo necesitan” y de las personas que han acudido a ellos en busca de ayuda, y argumentan que por ello han sido objeto “de un acoso sistemático y continuado” y han estado sometidos “a intensas presiones para abandonar la red”.

Los investigadores que siguen en CREA denuncian haber sido víctimas de “discriminación persistente en concursos públicos y nombramientos académicos” para “castigar” su compromiso con las víctimas. Aseguran que estas campañas han tenido consecuencias “físicas y emocionales” para ellos y “han convertido en insostenible la permanencia en la red”, por lo que para “proteger” a los profesionales que la integran y evitar más “perjuicios” comunican su decisión de “finalizar la red CREA con efectos inmediatos”.

Sin embargo, la UB recibió un informe preliminar de una comisión independiente, con expertos en violencia de género y acoso institucional, que ha recogido durante cuatro meses los testimonios de once denunciantes. Conductas de maltrato, coerción sexual y psicológica, explotación personal y profesional, o prácticas vejatorias e intimidatorias son algunos los hechos relatados por personas que formaron parte del CREA, que el informe califica como un “grupo coercitivo de alto control”, con Flecha a la cabeza.

Además de elevar los hechos a la Fiscalía, la Universidad de Barcelona comunicó el lunes su intención de personarse como acusación particular si el procedimiento penal avanza. Asimismo, la UB ha activado expedientes disciplinarios con suspensión cautelar de empleo a dos miembros del personal docente e investigador del CREA y ha retirado la condición de catedrático honorario a una tercera persona, además de mantener la suspensión del estatus y las funciones de catedrático emérito de Sociología a Ramón Flecha.

Una denuncia formal recibida en julio de 2025 fue la primera presentada ante la UB tras los archivos de anteriores denuncias en 2004 y 2016, que señalaban conflictos internos, presuntas irregularidades de gestión y abusos psicológicos, sin que entonces se apreciaran indicios penales suficientes.