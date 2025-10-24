Urtasun anuncia la compra del archivo de Juan Marsé recordando a Pijoaparte

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, saluda a la hija de Joan Marsé , Berta Marsé, durante la visita de inicio de obras de la Biblioteca Pública del Estado en la capital catalana.

El escritor barcelonés Juan Marsé describió los conflictos de la postguerra barcelonesa en varias de sus novelas y construyó con su imaginación un personaje mítico del imaginario de la ciudad: el Pijoaparte. Así apodaba Marsé a Manolo Reyes, el charnego guapo y espabilado de Últimas tardes con Teresa (1966). Pijoaparte era andaluz, sobrevivía en el barrio del Carmel entre barracas y chabolas dedicándose profesionalmente a robar motos, pero soñando con ascender y huir de ese entorno. La otra gran protagonista de la obra que gano el Premio Biblioteca Breve es Teresa Serrat, estudiante de la burguesía catalana que vive en el barrio acomodado de Sant Gervasi. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha recordado este viernes a Pijoaparte como si fuese un personaje real. Le ha imaginado trapicheando por las calles cercanas a la estación de França de la capital catalana y ha aprovechado la imagen mental para anunciar que el ministerio ha llegado a un acuerdo para la adquisición del archivo de Marsé. Este archivo que ahora conserva la familia del novelista pasará a formar parte de los fondos de la futura Biblioteca Pública del Estado en Barcelona.

Urtasun ha visitado hoy la parcela (precisamente junto a la Estación de França) donde se va a construir desde este noviembre -y durante más de cinco años- la futura Biblioteca Pública del Estado en Barcelona. El ministro, acompañado del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, ha explicado que se pone así fin a los 38 años de demora que acumula el proyecto. Pero no es la única noticia que guardaba Urtasun este viernes y ha aprovechado para anunciar que el fondo Marsé formará parte de esa biblioteca. No ha revelado cuánto ha costado ni qué piezas hay en el fondo. EL PAÍS ha sabido que la operación todavía no se ha cerrado, pero que la compra del fondo se acerca al medio millón de euros.

¿Qué hay en el fondo Marsé? Está compuesto por originales de las obras del escritor catalán, tanto manuscritos como mecanografiados, cuadernos de trabajo, correspondencia con escritores y editores, recortes de prensa, fotografías y otros documentos de gran valor literario. Urtasun ha agradecido a la familia de Juan Marsé, con sus hijos, Berta y Alex, presentes en el acto, hacerlo posible.

Además, ha anunciado que el Ministerio de Cultura ha puesto en marcha un proyecto para adquirir y preservar los legados de escritores vinculados a Barcelona, para que formen parte del patrimonio de la nueva Biblioteca Pública del Estado.

La inauguración de las obras de la biblioteca no ha dado lugar a hablar mucho de Marsé. Aun así, Urtasun ha recordado el discurso que el novelista pronunció cuando recibió el Cervantes en 2008, en el que dijo que un autor no puede vivir sin imaginación pero tampoco sin memoria, y ha dicho que con la biblioteca se quiere “preservar la memoria colectiva para que la imaginación pueda volar”. Una de las competencias de las Bibliotecas Públicas del Estado es la preservación del patrimonio bibliográfico de los territorios donde se ubican, y por ello el de Marsé se ubicará en la futura infraestructura de Barcelona.