Moreno emula a Sánchez y lanza en plena precampaña electoral el libro ‘Manual de convivencia’

Manual de convivencia. La vía andaluza. Así se titula el primer libro del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, que se publicará el próximo 29 de octubre. La obra, según explica Espasa, la editorial encargada de su publicación, “ofrece un testimonio sincero y humano que combina sus memorias personales con su trayectoria política”.

El dirigente popular se suma a la lista de políticos que se lanzan a escribir sus memorias, pero no lo hace en cualquier momento: sale en plena precampaña para las elecciones andaluzas y tampoco tiene un título marcadamente genuino. Su Manual de convivencia retrotrae de inmediato a Manual de resistencia, el libro que publicó Pedro Sánchez en 2019 donde desgranaba su camino personal desde las elecciones de 2015, su abrupta expulsión de la secretaría general del PSOE en 2016 y su proclamación como presidente del Gobierno tras ganar la moción de censura a Mariano Rajoy en 2018.

Portada de 'Manuela de convivencia. La vía andaluza', el libro que Juan Manuel Moreno publica el 29 de octubre. EDITORIAL ESPASA (EDITORIAL ESPASA)

El manual de Moreno, de acuerdo con la nota editorial, pretende desentrañar lo que su Gobierno ha dado en llamar en esta última legislatura la vía andaluza, “una forma sosegada, sin estridencias ni ataques agresivos, de relacionarse con los demás, basada en la escucha, el respeto y la eficacia en la gestión, con lo que ha conseguido afianzar su posición frente a otras opciones políticas en la comunidad autónoma más poblada de España”.

Aunque la editorial asegura que gracias a la vía andaluza, Moreno ganó las elecciones de 2018, lo cierto es que esa expresión la empezó a utilizar el presidente de la Junta y los suyos a finales de 2023 —ya con la mayoría absoluta— como una estrategia pragmática —“una tercera vía descargada de ideología que apuesta con el entendimiento”, decían entonces en su entorno—, con la que mostrar moderación frente a la oposición de izquierdas y de derechas en la comunidad, aunque sin renegar de la línea dura de la dirección del PP en Madrid con el Gobierno de Sánchez. Esas buenas formas son también las que el PP busca explotar frente al ruido de la política nacional, porque la vía andaluza es otra forma de llamar al encapsulamiento de Andalucía frente a la hipérbole allende Despeñaperros de la que presumía el dirigente andaluz en su primera legislatura y que ahora quiere remarcar, pese a que haya hecho del agravio territorial uno de los ejes de su estrategia política de su segundo mandato.

Moreno se afana por exprimir su perfil de figura moderada dentro del PP para afianzarse entre un electorado de centro izquierda que le prestó su votó en las elecciones de 2022 y que necesita mantener movilizado para compensar la subida de Vox, el partido que ahora mismo más preocupa a los populares andaluces. Y esa contención es la que él le está pidiendo a los suyos y de la que él mismo hace gala para presentar tanto a la extrema derecha como a la candidata socialista y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, como adalides de la crispación política. “Pelear menos y trabajar más”, le dijo el presidente de la Junta a la secretaria general del PSOE-A este mismo lunes durante la entrega de unas llaves de viviendas asequibles en Córdoba, para tratar de situarla del lado de la confrontación.

El PP andaluz maneja datos que les indican que entre los votantes del PSOE en Andalucía hay mucho rechazo al presidente del Gobierno en particular y saben que la figura del presidente de la Junta goza de una aceptación, muy por encima de sus siglas políticas. Con su libro y la elección de su título, Moreno busca esa diferenciación con el PSOE y con Pedro Sánchez, pero explotando la centralidad frente a la polarización que representa otro de los dirigentes populares acostumbrados al choque directo con el presidente del Gobierno, Isabel Díaz Ayuso. Forma parte de la estrategia para consolidar su base social y apuntalar su mayoría absoluta. Queda por ver si el manual dará sus frutos en los próximos comicios y si se convertirá enun best seller como el de Sánchez.