Sumar tanteará “esta semana” con los grupos una nueva propuesta sobre vivienda con cesiones a Junts

Sumar se agarra a la vivienda para tratar de salvar la legislatura y hacer valer su influencia en el Gobierno. Unos días después de que el Congreso haya tumbado la prórroga de los alquileres por el rechazo de las derechas, el ministro de Cultura y portavoz del partido de los afines a Yolanda Díaz, Ernest Urtasun, ha reiterado este lunes que la tesis del socio minoritario de coalición es que, sin afrontar el problema del elevado coste de los alquileres, será muy difícil revalidar el Ejecutivo tras las elecciones previstas en 2027. En una rueda de prensa conjunta con Enrique Santiago, portavoz parlamentario de IU, el dirigente ha anunciado que “esta semana” elaborarán una propuesta con los grupos para poder llevar cuanto antes un nuevo decreto al Consejo de Ministros. El asunto, argumentan en Sumar, impacta de lleno en la campaña andaluza, donde las izquierdas, con hasta tres listas distintas, parten en desventaja. Y anuncian que presionarán al socio de gobierno para que se mueva en este asunto.

“Si alguien espera que bajemos los brazos, no va a ser así”, ha señalado Urtasun, que ha evitado establecer plazos para que la nueva norma pueda ser aprobada de nuevo. “La prórroga tiene que volver a llegar al Congreso cuanto antes y no vamos a parar hasta lograrlo. Lo que queremos y vamos a hacer a partir de ahora es recoger el guante del debate de la semana pasada. Vamos a elaborar una propuesta esta semana que responda a un acuerdo amplio y de consenso”, ha anunciado el ministro, que cree que el pacto con Junts —que votó en contra del texto junto a PP, Vox y UPN— es posible.

Su formación ya se abrió la semana pasada a recoger una parte de las peticiones del partido de Carles Puigdemont, que exige, entre otras iniciativas sobre vivienda, las bonificaciones fiscales para los caseros. Y reclama al PSOE que avance en otras cuestiones pendientes, como el IVA franquiciado para los autónomos. Algo que en todo caso depende de Hacienda.

El decreto se aprobó en marzo en el Consejo de Ministros después de una pugna entre Sumar y los socialistas, que rechazaban dar luz verde a la prórroga porque estaban convencidos de que no contaba con los apoyos necesarios en el hemiciclo. Tras el visto bueno del Gobierno, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, dejó en manos del departamento de Derechos Sociales, con Pablo Bustinduy a la cabeza, las negociaciones para tratar de convalidarlo. “Los mismos grupos que votaron que no la semana pasada, votaron que sí en el pasado. Y los efectos de la guerra hacen impensable que se marginen las medidas de vivienda de otras que puedan adoptarse para hacer frente a la situación”, ha asegurado el portavoz, que defiende que este asunto “es el principal factor de desigualdad social” que hay en España.

En Sumar creen que estos son motivos suficientes para que el PSOE acceda a llevar un nuevo decreto al Consejo de Ministros. Además, aseguran, no se puede hacer campaña en Andalucía como “referente” de la izquierda (en alusión al perfil internacional que proyecta el presidente Pedro Sánchez) sin aprobar iniciativas en vivienda. “Se lo vamos a recordar todos los días”, afirma un dirigente del espacio político. Por Andalucía, la coalición que agrupa a IU, Movimiento Sumar, Podemos, Alianza Verde, Partido Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz ha hecho de la situación en vivienda, igual que de la sanidad, uno de los ejes de su campaña y el argumento puede servirles para entrar en el cuerpo a cuerpo con la candidata socialista, la exvicepresidenta primera María Jesús Montero. Este lunes, tendrá una primera oportunidad en el debate a cinco de RTVE.