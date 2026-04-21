La fundación de Aznar adopta el lenguaje de Milei para criticar la cumbre de Barcelona: “Una ‘performance’ zurda”

Faes, la fundación del expresidente del Gobierno José María Aznar, ha criticado con dureza este martes, a través de un comunicado, la cumbre progresista del pasado fin de semana en Barcelona, que reunió, entre otros, a referentes internacionales de la izquierda como el presidente de Brasil, Lula da Silva, o el mandatario colombiano Gustavo Petro. Con el mismo lenguaje que suele emplear el presidente argentino, el ultra Javier Milei, el texto desprecia el encuentro como una “performance zurda” diseñada por “el señorito” [en alusión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez] para cobijar a “cómplices de una narco-dictadura”.

El comunicado se titula: “Solo faltó Maduro”, el expresidente venezolano capturado el pasado enero por EE UU, y afirma: “Sánchez no vale ni para anfitrión bananero. ¿No resulta imperdonable haber desperdiciado la posibilidad de una videoconferencia suya desde las mazmorras del trumpismo? ¡Qué gran ocasión perdida!”. El Gobierno no respalda al exmandatario venezolano. En 2019, Sánchez reconoció al opositor Juan Guaidó como “presidente encargado” del país; en 2024 concedió asilo político a Edmundo González, quien agradeció públicamente al Ejecutivo sus gestiones para ser trasladado a España, y recientemente ha otorgado la nacionalidad española a otro opositor venezolano, Leopoldo López, encarcelado tres años por el régimen de Maduro. El texto de Faes no hace alusión al asunto, pero tras capturar al expresidente de Venezuela, Trump dejó en el poder a su número dos, Delcy Rodríguez.

Frente a la cumbre progresista organizada por Sánchez, al que la fundación de Aznar acusa de confundir “partido, Estado y Gobierno”, el comunicado alaba a “la multitud” que acompañó el pasado domingo en Madrid a “una genuina militante de la paz”, en alusión a María Corina Machado. La opositora venezolana entregó recientemente a Trump su Nobel de la Paz junto a un mensaje de gratitud por “la promoción de la paz mediante la fuerza”. Faes, que evita criticar al presidente de EE UU por haber ignorado a Machado tras la captura de Maduro, afirma que las libertades en Venezuela han sido “usurpadas con la complicidad de los movilizados por Sánchez” en la cumbre del pasado fin de semana y tacha de “cómicas” las críticas del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares —a quien se refieren como “el mayordomo”— a Machado por haberse reunido con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; el de Vox, Santiago Abascal, y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, pero no con el presidente del Gobierno de España.