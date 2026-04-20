Albares critica que María Corina Machado venga a España como “líder ideológica” pero solo se reúna con “una parte del espectro político”

El ministro de Exteriores afea a la opositora venezolana que solo se reúna con la derecha y la extrema derecha pese a que el Gobierno le ofreció refugio en la embajada en Caracas

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha lamentado este lunes en una entrevista en RNE que la opositora venezolana María Corina Machado haya viajado a España como “líder ideológica” para reunirse solo con la derecha y la extrema derecha españolas, obviando al Gobierno español pese a que en un momento dado se le ofreció incluso refugio en la Embajada española en Caracas.

Así lo ha trasladado en una entrevista en RNE después de que en los últimos días Machado se haya reunido con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el de Vox, Santiago Abascal, y haya descartado hacerlo con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al considerar que no sería conveniente en estos momentos. “Lo que constato es que ella ha escogido actuar como una líder ideológica y por eso ha decidido reunirse solo con una parte del espectro político español, con la extrema derecha española”, en lugar de como representante del pueblo venezolano, que es como quiere presentarse, ha afirmado el ministro.

Albares ha reiterado una vez más que el Gobierno se ofreció a mantener un encuentro con la Nobel de la Paz durante su estancia en Madrid y ha desvelado que “la propia María Corina Machado, en un momento dado nos solicitó el refugio en nuestra Embajada”. “Yo personalmente le dije que no había ningún problema”, ha añadido el ministro, si bien “al final no lo usó, pero eso estuvo ahí”. Por lo tanto, considera “completamente injusto” que se critique al Gobierno español, “el que más ha hecho por el pueblo venezolano de todo el mundo”.

Además, el titular de Exteriores ha denunciado que Machado critique las instituciones españolas: “No se puede solicitar ayuda y luego venir a desmerecer a las instituciones españolas”, ha apuntado, cuestionando el hecho de que Machado formule “críticas gratuitas para agradar a una parte del espectro político español”.

“¿Es necesario intentar ocultar todo lo que este Gobierno está haciendo por el pueblo hermano de Venezuela para agradar a la extrema derecha española?”, se ha preguntado. En este sentido, ha recordado que no solo se ha acogido a más de 250.000 venezolanos, sino que el opositor Leopoldo López pasó refugiado en la Embajada española más de un año antes de trasladarse a España, donde recientemente se le ha dado la nacionalidad, y que el candidato presidencial Edmundo González también se refugió en la Embajada antes de ser trasladado en un avión de la Fuerza Aérea española y recibir asilo.

Así las cosas, ha considerado “absurdo” que la líder opositora venezolana haya venido a España como “líder de una facción intentando opacar a la amplia mayoría de las personas venezolanas que residen perfectamente entre nosotros”. “Si María Corina Machado quiere venir como líder de una facción ideológica a Madrid, yo sinceramente creo que es un error”, y más si se trata de la extrema derecha, ha puntualizado.

Con todo, ha añadido, no va a desviar “ni un segundo” al Gobierno de su política hacia Venezuela, que pasa por “hablar con todos, con el Gobierno y con la oposición, para intentar que haya un diálogo amplio y una solución pacífica, dialogada, negociada y siempre democrática”. “Nosotros, a diferencia del Partido Popular y de Vox, que ya tienen escogido quién tiene que ser el presidente o la presidenta de Venezuela, no tenemos candidato”, ha defendido el ministro, insistiendo en que tienen que ser los venezolanos quienes decidan.

Por otra parte, Albares también ha denunciado que el uso de plazas públicas, como la Puerta del Sol en Madrid, “para emitir gritos y consignas que son claramente racistas. “Eso sí que no tiene cabida en España. El racismo no tiene cabida en España”, ha recalcado, en referencia a los gritos de “fuera la mona” que profirió el cantante Carlos Baute durante el acto multitudinario de Machado con venezolanos en referencia a la actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.