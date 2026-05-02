Moreno, de fiestas populares; Montero, con la bandera feminista

La campaña de los principales candidatos a la Junta de Andalucía empieza a tomar impulso a la espera del primer debate del próximo lunes, que obligará a definir las estrategias para las siguientes semanas hasta el 17 de mayo. Los aspirantes, este sábado, han ido afinando su melodía electoral. El presidente regional y candidato a la reelección por el PP, Juan Manuel Moreno, ha optado por explotar la baza de la simpatía ciudadana, con visitas a fiestas populares de la provincia cordobesa y una concentración contra el acoso escolar; la líder del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha reivindicado la defensa del feminismo de su partido; Manuel Gavira, de Vox, no se ha movido ni un ápice de la “prioridad nacional”; el candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha incidido en el refuerzo de los servicios públicos; y José Ignacio García, de Adelante Andalucía, ha incorporado al debate la defensa de la calidad en los comedores escolares, una reivindicación constante de su coalición en esta legislatura.

Todos los candidatos han coincidido en elegir provincias de la Andalucía occidental. Moreno y García han estado en Córdoba capital; Gavira y Maíllo en la provincia de Cádiz ―en Jerez, el primero; y en Algeciras, el segundo―, mientras Montero ha protagonizado su mitin en Mairena del Aljarafe (Sevilla). El más madrugador ha sido el presidente de la Junta que, desde primerísima hora de la mañana, ha estado paseando por el corredor verde de la capital cordobesa, un espacio ambiental de 20 kilómetros que rodea la ciudad, financiado por el Gobierno autonómico. Al terminar la ruta, el dirigente popular ha anunciado un plan contra el sedentarismo infantil y otro para dar respuesta a los riesgos del cambio climático.

En el día contra el acoso escolar, el presidente andaluz ha anunciado también una campaña en la que participarán personalidades de distintos ámbitos “referentes de los más jóvenes” para hacer entender a los menores acosadores las consecuencias de sus actos. Moreno ha hecho este anuncio antes de participar en una concentración contra el bullying junto a la madre de Sandra Peña, la sevillana de 14 años que se quitó la vida el pasado mes de octubre por un supuesto acoso escolar por parte de unas compañeras de su colegio, que no activó los protocolos correspondientes, pese a las denuncias de su progenitora, y que está siendo investigado por la Fiscalía de Menores.

El segundo día oficial de campaña del barón popular está centrado, no obstante, en las fiestas populares de Córdoba y provincia. Tras la concentración ha visitado algunas de las cruces de mayo de la capital, una de sus fiestas principales, en la que los vecinos llenan sus plazas y calles para disfrutar de los adornos florales y se mezclan con los miles de visitantes que cada año atrae este evento. Por la tarde, se trasladará hasta Lucena para participar en la ofrenda florar a María Santísima de Araceli, la patrona del municipio, el acto central de sus Fiestas Aracelinas. Estas dos visitas servirán a su equipo para testar la cercanía y simpatías que despierta su candidato. “El cariño de la gente es el mejor termómetro electoral, más que las encuestas”, repiten y, a juzgar por la temperatura de la Semana Santa, la Feria de Sevilla y la romería de la Virgen de la Cabeza de Andújar (Jaén), los resultados no pueden ser mejores.

La candidata socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, y la secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, saludan a los asistentes antes de participar en Mairena del Aljarafe (Sevilla) en un acto sobre igualdad. Julio Muñoz (EFE)

La candidata del PSOE de Andalucía ha centrado su segundo día de campaña en la defensa de las políticas feministas puestas en marcha desde el Gobierno central, del que ella ha formado parte hasta que se convocaron las elecciones regionales. El voto femenino fue decisivo en la victoria de Pedro Sánchez en 2023 y, pese al desencanto tras el caso Koldo, ha apelado a él en el arranque de su carrera electoral. La dirigente socialista ha pedido “un poquito de formación feminista a los juristas”, en un acto sobre igualdad celebrado en Mairena del Aljarafe. Montero ha lamentado que medidas puestas en marcha por el Ejecutivo de la nación para complementar “las pensiones de miseria” de mujeres que no han cotizado lo suficiente por diferentes causas “las tumban” los tribunales de justicia. “Vienen los tribunales y nos dicen que son discriminatorias. Sí, es discriminación positiva, para compensar una discriminación negativa. Eso sí lo permitía la ley. Hay que pelearlo”, ha señalado.

La socialista también ha defendido la inclusión del derecho al aborto en la Constitución, a cuya tramitación parlamentaria se han opuesto PP y Vox. Según Montero el reconocimiento constitucional permitiría que “cuando una mujer acude a la interrupción voluntaria del embarazo no tenga un escrache en la puerta de la clínica intentando criminalizarla”. También ha abogado por la prohibición legal de la prostitución, frente a los que apuestan por la regulación.

En el capítulo de agradecimientos, la dirigente socialista ha destacado la presencia en el acto previo ―un diálogo entre la secretaria federal de Igualdad y delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, y la responsable andaluza de esa área, Olga Manzano, moderado por la número tres de la lista por Sevilla, Marta Alonso Lappi― del anterior secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, convaleciente de una operación de retina.

Inmigración, sanidad y comida de proximidad

El candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, reparte comida casera en Córdoba. / ADELANTE ANDALUCÍA

Vox, consciente de que es uno de los debates centrales del panorama político, ha seguido incidiendo esta mañana en la “prioridad nacional” asumida por el PP en los pactos en Extremadura y Aragón. Su candidato Manuel Gavira, desde Jerez de la Frontera, ha insistido en la demonización de la inmigración a la vez que ha reclamado una mayor defensa del sector primario ―“nuestro campo, nuestra agricultura, nuestra ganadería y nuestra pesca”―, obviando que la mayor parte de la mano de obra que genera riqueza en ese sector es extranjera.

A una hora de Jerez, en Algeciras, el coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a la Junta, Antonio Maíllo, ha incidido en la idea fuerza de su campaña: la defensa de los servicios públicos ante el deterioro provocado por la gestión de Moreno. “El modelo del PP es el de prometer en campaña y no cumplir después, mientras se desmantelan los servicios públicos”, ha afirmado el dirigente comunista, durante un acto organizado junto a un edificio municipal donde la formación conservadora anunció en febrero de 2023 la ubicación de un nuevo centro de salud. “Han pasado tres años y aquí no hay absolutamente nada”, ha dicho Maíllo, que ha acusado al Gobierno andaluz de “derivar recursos públicos hacia la sanidad privada en lugar de fortalecer la sanidad pública”.

Y mientras Moreno visitaba las Cruces de Mayo de Córdoba, en la plaza de la Corredera de la capital cordobesa, el candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, repartía comida casera y de proximidad para reivindicar la recuperación de los comedores escolares, una de las demandas sobre las que, en consonancia con las familias andaluzas, más hincapié ha hecho la coalición andalucista, que presentó en esta legislatura una ley de comedores, que incluye en su programa. García ha llamado la atención sobre cómo la gestión del 72% de los comedores escolares de la comunidad está en manos de seis empresas multinacionales. “A esta gente le estamos vendiendo los comedores escolares de nuestros niños para que les pongan bandejas de catering de línea fría que luego son recalentadas y dadas a los niños. Nos parece una auténtica barbaridad”, ha denunciado.