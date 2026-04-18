El partido independiente del alcalde de La Línea busca “la carambola” andaluza y ser llave de gobierno

Si al alcalde más votado de España, el linense Juan Franco, y a su flamante candidata a las Elecciones Andaluzas, Laura Román, se les pregunta si su formación independiente 100x100 Unidos es de izquierdas o de derechas, responden en un unísono aparentemente espontáneo: “¡De Cádiz!”. Y eso ya es mucho mojarse en una provincia que, de facto, funciona bajo una tricapitalidad identitaria compartida con Jerez y Algeciras. Así que, supuestamente, sin más ideología que la de repetir la suerte que la formación tuvo en la Diputación de Cádiz en 2023, donde pactó sostener al PP a cambio de inversiones para La Línea, Franco y los suyos buscan escalar la carambola a Andalucía: sacar al menos un parlamentario en Cádiz que llegue a ser clave para un Juan Manuel Moreno que pueda perder la mayoría absoluta que ahora ostenta.

“Con conseguir representación ya habríamos ganado, sería algo histórico. Pero si encima suena la flauta, se abre un horizonte espectacular”, reconoce sin rodeos Franco, mientras se toma un café mañanero en un bar de la plaza del Arenal de Jerez con Román. Es un martes laborable de abril y el alcalde se intenta bilocalizar para resolver trámites de La Línea mientras apoya uno de los actos de precampaña de la candidatura andaluza de 100x100 Unidos, rematada en versión exprés y low cost, después de que Moreno adelantase las elecciones al próximo 17 de mayo. “El referente es Juan Franco, el alcalde más votado de España”, presume Román. Por si queda alguna duda de lo vital que es Franco para la nueva marca provincial, tras presentar la nueva agrupación jerezana del partido, se lanzan a repartir volatinas en los que aparece él mismo haciéndose un selfie con Román bajo el lema “Llegó la hora de la provincia de Cádiz. Sin intermediarios, Cádiz decide en Andalucía”.

Aunque en el partido reconocen que les hubiese venido bien algo más de tiempo —el límite para convocar las andaluzas era en la segunda mitad de junio—, lo cierto es que la formación llegó a la convocatoria con Román ya proclamada como candidata. Frente a la reconocida figura de Franco —toda una institución casi nacional a base de golpes de efecto y personalismo—, 100x100 Unidos optó por ella, mucho menos conocida fuera de su Chipiona natal, donde es primera teniente de alcalde del también regidor independiente Luis Mario Aparcero. Con mujer e hijo, 37 años y comercial del sector de la flor cortada de profesión en excedencia, dice que le ofrecieron el desafío y se lanzó. Franco, que asegura que él nunca fue una opción por su compromiso con La Línea, la define como “la persona ideal”. “Es tentador buscar una estrella, pero lo nuestro es demostrar capacidad de gestión”, añade.

Que La Línea 100x100 mutase en un partido provincial era la vía de crecimiento más obvia de la formación para las próximas municipales de mayo de 2027. Para que los de Franco se convirtieran en determinantes en la Diputación —con sus dos diputados—, en 2023 el regidor tuvo que arrasar en su localidad con el 75,18% de los votos. Así que contactar con otras formaciones municipalistas —algunas con hasta con el mismo nombre, pero sin vinculación— para crear un partido común era la opción más evidente para sumar representación en los distintos partidos judiciales que conforman la lista de diputados provinciales. “Al ir independientes, es imposible. Lo que buscamos es el apoyo mutuo”, explica Javier Botella, portavoz de Unión Portuense, una de las fuerzas localistas de El Puerto de Santa María, ya integradas en 100x100.

DVD1314 14/04/2026. Juan Franco, alcalde de La Línea y máximo referente del partido 100%unidos. Foto Fernando Ruso. Fernando Ruso

En total, 100x100 Unidos ha conseguido congregar bajo sus alas a 22 formaciones municipalistas. De ellas, 10 ya existían, detentan cuatro alcaldías —La Línea, Chipiona, Benaocaz y Los Barrios— y tienen 50 concejales. “La negociación fue fácil. Está siendo todo el mundo muy generoso, no hay egos. Diría que hasta están pecando de humildes, teniendo en cuenta que son ellos [por la formación linense] los que nos lideran”, apunta Botella. En la formación se dan, por ahora, satisfechos con la implantación, pese a que la Sierra de Cádiz aún se les resiste. “Estamos presentes donde vive el 95% de la población de la provincia”, resume Franco.

Pero en las andaluzas hace falta algo más que esa taza a taza que computará en las municipales de 2027 para la Diputación. Sin un argumentario único, ni ideología, el funcionamiento de 100x100 es distinto al de los partidos tradicionales, como resume el alcalde linense: “Funcionamos al revés, de los territorios hacia arriba”. Y eso tiene su complicación a la hora de idear un programa que sea común a toda la provincia y no solo a las demandas de un municipio o un área concreta. “Lo nuestro es un solucionario”, explica Román, en referencia a unas propuestas que van enfocadas a la mejora de infraestructuras de la provincia, la sanidad o la educación. “Al final, el 80% de nuestros problemas en las distintas localidades son los mismos”, añade Franco.

La idea más repetida en estos días entre los integrantes de 100x100 Unidos es la de lograr “la carambola”, como verbaliza Botella. Pero para que se dé esa posibilidad de ser determinantes, hay que lograr ese parlamentario por una provincia que aporta 15 diputados y donde la competencia será feroz. Ninguna de las encuestas publicadas hasta ahora duda de la victoria de Moreno, solo varían en si logrará o no la mayoría absoluta (55 de los 109 escaños), como indica el Centro de Estudios Andaluces (Centra) en su último sondeo. En el caso de los resultados de la provincia, una encuesta realizada por Social Data entre el 9 y el 20 de marzo a 1.000 personas a la que ha tenido acceso EL PAÍS, dibuja un escenario con un PP dominante (ocho parlamentarios), Adelante Andalucía en un crecimiento que le lleva a lograr dos diputados y con 100x100 Unidos acariciando ese ansiado escaño para Román.

“Estas cuatro semanas que quedan hasta las elecciones son vitales”, asegura Román, que no oculta que la estrategia es romper el desconocimiento de los gaditanos de la mano de Franco. La idea es patear calle y realizar todas las reuniones posibles con asociaciones y entidades. El presupuesto tampoco da para más. Por ahora, el partido contempla invertir unos 30.000 euros en la campaña, un importe bien lejano de los 632.000 euros de gasto electoral que establece el Decreto de disolución del Parlamento y de convocatoria electoral. “Tiraremos de donaciones de los partidos integrantes, aportaciones personales y del dinero que nosotros mismos aportamos a nuestra formación”, detalla Franco.

Es el modelo modesto que realizan este martes en Jerez. Tras una breve presentación de su nuevo portavoz en Jerez, Antonio Montero —venido de las filas del PP—, Franco y Román se lanzan a repartir volatinas y bolígrafos por el Mercado de Jerez. Juan Franco se mueve con soltura y desparpajo, pero se nota que aquí no le conocen como en su localidad, donde le cuesta dar un paseo sin que un vecino se le acerque a pedirle algo o saludar. “Te voy a presentar al alcalde más votado de España”, espeta Montero, mientras señala a Franco, al encargado de una carnicería del Mercado, que “hace los mejores chicharrones de Jerez”. “¿Quién es?”, contesta el carnicero desnortado. El alcalde sonríe ante la escena. Quedan cuatro semanas de arduo trabajo.