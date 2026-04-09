El anterior candidato de Podemos renuncia a encabezar la candidatura de Por Andalucía en Jaén

Juan Antonio Delgado será el sexto en la lista de Cádiz tras las críticas de los morados al acuerdo del Viernes Santo

El que fuera candidato de Podemos a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Antonio Delgado, ha renunciado a encabezar la lista de la coalición Por Andalucía por la provincia de Jaén y se incorporará en el número seis por Cádiz, su provincia de origen.

Podemos acordó el pasado Viernes Santo integrarse en la coalición, a la que ya estaba vinculado políticamente, después de someterlo a una consulta entre sus bases que arrojó un resultado a favor del 81,4% de los inscritos. El acuerdo, que Podemos empezó a negociar cinco días antes del fin del plazo de registro de las coaliciones para las elecciones andaluzas del 17 de mayo, implicaba el número 1 de Jaén de Por Andalucía y el dos en las provincias de Sevilla y Málaga. Los tres puestos son muy inciertos.

El Consejo Andaluz de Podemos ha informado en un comunicado de que Juan Antonio Delgado se integrará en la lista gaditana, que encabeza Esperanza Gómez (Movimiento Sumar). “El propio Delgado ha explicado que este movimiento responde a una lógica territorial, de arraigo en el territorio, subrayando su disposición a contribuir al proyecto común allí donde sea más útil”, afirma.

La formación de Ione Belarra destaca la “absoluta generosidad del exdiputado por Cádiz, ya que interpone sus intereses particulares a la causa colectiva. La decisión, propuesta por el propio Delgado, ha sido consensuada por el máximo órgano de los morados”

“Mi voluntad siempre fue ayudar en la candidatura de mi provincia, Cádiz, y si el primer puesto que se nos ofrece desde la coalición es el 6, pues ahí estaremos, trabajando como uno más en defensa de los gaditanos y gaditanas”, afirma el comunicado del Consejo de Podemos. El puesto escogido es imposible de sacar.

La hasta ahora diputada por Granada, Alejandra Durá, será la número dos por Sevilla, detrás del candidato a la presidencia de la Junta y coordinador federal de IU, Antonio Maíllo. “Vamos a por todas, con ilusión y entrega absoluta, para seguir defendiendo los servicios públicos como hemos hecho estos cuatro años”, ha dicho Durán, que no aspiraba a ningún puesto de las listas de Podemos antes del acuerdo del Viernes Santos. Micaela Jiménez Fortes será la segunda en la lista de Málaga.

La candidatura de Por Andalucía en Jaén la encabezará la coordinadora provincial de Podemos en la provincia jiennense y número uno de la provincia en las primarias que se celebraron en noviembre, Loli Montávez. “Cómo jornalera sé lo que es trabajar duro, y vamos a luchar para que la gente trabajadora de Jaén esté representada como se merece en el Parlamento andaluz”, ha dicho.

Después de 11 horas de negociación el Jueves Santo, Podemos decidió integrarse en Por Andalucía para evitar otra derrota como las cosechadas en las elecciones de Aragón y Castilla y León, donde no alcanzó ni el 1% de los votos. El acuerdo no fue celebrado por la dirección regional: “Podemos ha decidido aceptar el acuerdo de coalición, pese a creer que no refleja el peso político de nuestra formación, al entender que hoy es más importante defender la sanidad y la vivienda antes que cualquier cálculo partidista”.

El que fue uno de los fundadores de Podemos y exvicepresidente del Gobierno de coalición con el PSOE, Pablo Iglesias, criticó el acuerdo y sentenció: “Ahora mismo hay una inmensa desilusión en la gente de izquierdas”.