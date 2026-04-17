Migraciones inicia la regularización con 13.000 solicitudes de extranjeros

El Ministerio de Migraciones ha registrado 13.500 solicitudes telemáticas en sus primeras horas de regularización extraordinaria de trabajadores extranjeros. A través de la plataforma Mercurio, habilitada para este proceso se han recogido estas primeras peticiones de un total de 750.000 que esperan recibirse para, finalmente, formalizar la residencia y la relación laboral de medio millón de migrantes, según los cálculos del Gobierno. Se han recibido también 19.633 citas previas para asistencia a las oficinas de forma presencial, algo que se materializará el lunes. Migraciones ha indicado que el procedimiento ha iniciado con “éxito y normalidad” en sus primeras horas.

Todas las solicitudes presentadas hasta ahora se han formalizado mediante certificado digital y la mayoría, dice el ministerio, a través de profesionales habilitados para ello y de los propios usuarios. Las organizaciones acreditadas y los sindicatos también pueden ser intermediarios en este proceso.

Respecto a las citas previas, el ministerio insiste en que son obligatorias para ser atendidos en las oficinas. Y se pueden obtener a través del sistema cl@ve, del teléfono 060 y de la web del ministerio. En el primer caso, el beneficiario podrá elegir entre las oficinas más cercanas para formalizar su solicitud. Si lo hace por teléfono o mediante la web se le asignará automáticamente la más cercana “en base a sus preferencias de datos y su código postal”, explica una nota informativa de Migraciones. Más de 370 oficinas de Correos, 60 de la Seguridad Social y 5 de Extranjería (en Alicante, Madrid, Valencia, Almería y Murcia) se abrirán con este propósito en un horario específico.

Las solicitudes para regularizar la situación del migrante en España se recibirán hasta el 30 de junio y toda la información sobre el procedimiento así como los formularios a rellenar y las preguntas frecuentes están disponibles en la web del Ministerio de Migraciones, cuya dirección general de Migraciones será la encargada última de decidir quienes son los beneficiarios. En esa web está también el listado de las entidades autorizada para prestar ayuda a los extranjeros en este proceso. Del mismo modo, se ha colgado también el formulario de vulnerabilidad, que podría ser de utilidad en algunos casos para proceder a la regularización porque es uno de los requisitos opcionales, hay otros. Solo serán útil para aquellas personas que, “atendiendo a su condición administrativa irregular y a las circunstancias personales, económicas, sociales, psicosociales, familiares o habitacionales vean afectadas sus condiciones de vida o el acceso efectivo a sus derechos”, recuerdan en el ministerio.

Quienes llegan a este proceso tras haber pedido protección internacional no necesitarán presentar el certificado de vulnerabilidad, ni tampoco aquellos que puedan demostrar un contrato por cuenta ajena o propia, o acrediten una oferta laboral. Tampoco tendrán que demostrar vulnerabilidad quienes estén en España con hijos menores o mayores con discapacidad o con ascendientes de primer grado.

Finalmente, recuerda el ministerio, los certificados de vulnerabilidad tendrán que estar sellados por las organizaciones que lo acrediten. válido. También serán válidos los expedidos por los servicios sociales públicos. Ni en un caso ni en el otro se podrá cobrar nada al interesado por esta tarea.

Con estas cifras y este recordatorio arranca este proceso de regularización extraordinario que ya ha dejado ver colas de migrantes en consulados y oficinas para pedir sus antecedentes penales o documentos que demuestren una estancia continuada en España de cinco meses antes de presentar la solicitud, dos condiciones imprescindibles para que el interesado que haya llegado a España antes del 1 de enero de 2026 pueda regularizar su situación y acceder a un permiso de residencia y trabajo inmediato.