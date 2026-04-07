El juez del ‘caso hidrocarburos’ rechaza imputar a Ábalos y a Koldo

El exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García en el banquillo de los acusados durante el juicio por el 'caso mascarillas' en el Tribunal Supremo, a 7 de abril de 2026, en Madrid (España)

El titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha rechazado imputar en el caso hidrocarburos al exministro de Transportes José Luis Ábalos y al que fuera su asesor Koldo García. Una acusación popular había solicitado ampliar la investigación tras un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que revelaba que la trama que se dedicaba al fraude del fuel destinó “un millón de euros a comprar la voluntad” de Ábalos y otros cargos públicos para que les facilitaran los permisos para operar con hidrocarburos. La Fiscalía Anticorrupción, sin embargo, entiende que estos hechos ya están siendo revisados por el Tribunal Supremo y ha negado una nueva imputación para el exministro y su mano derecha.

La asociación ultra Hazte Oír había requerido el pasado mes de febrero citar a ambos “en calidad de investigados” en una causa en la que los principales investigados hasta el momento son el comisionista Víctor de Aldama —que está esta semana sentado en el banquillo, precisamente, junto a Ábalos y a Koldo en el Supremo por el caso mascarillas— y el empresario Claudio Rivas. Ambos son los socios de la empresa Villafuel, con la que presuntamente lograron defraudar más de 210 millones de euros al fisco con un mecanismo de venta de gasolina sin pagar impuestos.

Hazte Oír se apoyaba en el último informe de la UCO incorporado a la causa a finales del pasado año que situaba a Koldo como “el facilitador del acceso a instancias superiores” a Rivas y a Aldama, poniéndolos en contacto con personal de los ministerios de Transportes e Industria para la obtención del título para que Villafuel pudiera actuar como operadora. El escrito mencionaba las reuniones que Koldo gestó con el jefe de gabinete entonces de Industria Juan Ignacio Díaz Bidart entre diciembre de 2020 y enero de 2021, si bien es cierto que esas reuniones no llegaron a buen puerto porque no se consiguió la licencia de operadora para Villafuel hasta más de un año después. Licencia que, además, dependía del Ministerio de Transición Ecológica.

El informe de la UCO explicaba que Rivas tenía a su disposición mucho dinero a través de otra empresa suministradora llamada Have Got Time S.L. y que fue con la que compraron el chalé de La Alcaidesa (Cádiz) para que Ábalos pasara las vacaciones en verano de 2021. La acusación popular añadía, además, como indicio contra el exministro la declaración de la empresaria Carmen Pano que aseguró en esta investigación que llevó dos bolsas con 90.000 euros a la sede del PSOE de la calle Ferraz por orden de Víctor de Aldama.

Pero ni el fiscal Anticorrupción Luis Pastor ni el juez Santiago Pedraz consideran que esta implicación de Ábalos y Koldo en la red de fraude de hidrocarburos deba ser analizada en la causa de la Audiencia Nacional, pues sería repetir una acusación que ya se está dilucidando en el Tribunal Supremo. Hazte Oír había pedido imputarlos por su presunta participación en los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, pero el fiscal expone, en un escrito al que ha tenido acceso EL PAÍS, que “con semejante pretensión se está obviando que sobre estos hechos” “ya se está sigue en el Tribunal Supremo” la causa especial contra ambos. Tanto Rivas como Carmen Pano declararán como testigos en el juicio que se está celebrando este mes de abril. Por ello, el juez ha rechazado en un auto con fecha de este 6 de abril dicha solicitud.

Fuentes jurídicas interpretan tras esta decisión de Pedraz que tanto el juez como la Fiscalía están dando un portazo a introducir el asunto de la compra de La Alcaidesa en un hipotético juicio futuro por el tema de los hidrocarburos. Cabe recordar que el magistrado ya negó a Hazte Oír la petición de identificar en la sede del PSOE a los empleados que trabajaban en la planta en la que, supuestamente, Pano entregó las bolsas de dinero.