Heridas siete personas al derrumbarse parte del techo de un hotel en Benidorm

Un niño de ocho años y un hombre 78 han sido dados de alta en el lugar

Siete personas han resultado heridas al derrumbarse parte del techo de un hotel en Benidorm (Alicante), según han informado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU). De momento no han trascendido las causas del suceso.

Emergencias ha recibido el aviso del derrumbe a las 14.20 y el personal sanitario que se ha desplazado hasta el hotel ha atendido a cinco hombres y dos mujeres por contusiones. De ellas, un niño de 8 años y un hombre de 78 han sido dados de alta en el lugar. Las otras cinco personas, de entre 33 y 80 años, han sido trasladadas a la Clínica de Benidorm y al Hospital Marina Baixa.

El CICU ha movilizado unidades del SAMU, Soporte Vital Básico y Transporte No Asistido, y ha contado con el apoyo de Cruz Roja para esta intervención, según han indicado las mismas fuentes.