Heridas siete personas al derrumbarse parte del techo de un hotel en Benidorm
Un niño de ocho años y un hombre 78 han sido dados de alta en el lugar
Siete personas han resultado heridas al derrumbarse parte del techo de un hotel en Benidorm (Alicante), según han informado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU). De momento no han trascendido las causas del suceso.
Emergencias ha recibido el aviso del derrumbe a las 14.20 y el personal sanitario que se ha desplazado hasta el hotel ha atendido a cinco hombres y dos mujeres por contusiones. De ellas, un niño de 8 años y un hombre de 78 han sido dados de alta en el lugar. Las otras cinco personas, de entre 33 y 80 años, han sido trasladadas a la Clínica de Benidorm y al Hospital Marina Baixa.
El CICU ha movilizado unidades del SAMU, Soporte Vital Básico y Transporte No Asistido, y ha contado con el apoyo de Cruz Roja para esta intervención, según han indicado las mismas fuentes.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.