Muere un hombre al incendiarse su piso en la localidad de Puig-reig (Barcelona)

Los servicios de emergencia también atendieron a una vecina por inhalación de humo

Un hombre falleció anoche en el incendio de su piso en Puig-reig (Barcelona), en un siniestro en el que una vecina del bloque, de tras plantas, tuvo que ser también atendida por los servicios de emergencia por inhalación de humo, aunque en su caso recibió el alta en el mismo lugar.

Según han informado hoy los Bomberos de la Generalitat, hacia las 23.52 horas de ayer recibieron el aviso de un vecino del edificio, situado en la calle del Llobregat de Puig-reig, alertando de que había un incendio en el bloque y que una persona podría estar atrapada en el piso siniestrado.

Los Bomberos desplazaron al lugar a seis dotaciones, que recorrieron el edificio pidiendo a los vecinos que se confinaran en sus pisos. Además, una pareja de Bomberos accedió al piso siniestrado para buscar a la persona que podría estar afectada. Poco después, los Bomberos localizaron al hombre, que se había refugiado en el lavabo.

El hombre fue atendido por efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que le practicaron maniobras de reanimación cardio-pulmonar, aunque acabó muriendo. Debido al humo, el SEM también atendió a una vecina del edificio, aunque en su caso recibió el alta en el mismo lugar.

Tras apagar el incendio y ventilar el edificio, los Bomberos permitieron el regreso de los vecinos que habían salido de sus casas.