¿Qué tiempo hará en Semana Santa?
Las lluvias y nevadas quedarán acotadas al norte peninsular, con probabilidad de chubascos también en Baleares
La Agencia Española de Meteorología (AEMET) ha actualizado este domingo la previsión del tiempo que hará en España para los próximos días, donde se prevén cientos de miles de desplazamientos por la Semana Santa en toda la península. A partir de este lunes predominará el tiempo estable y, sobre todo, subirán las temperaturas. Es decir, que no hará falta incluir el paraguas en los trayectos, por ahora.
La AEMET espera que para los primeros días (hasta el viernes 3 de abril, al menos) predomine la estabilidad, el buen tiempo, salvo “en el extremo norte” donde se esperan lluvias persistentes, pero tampoco con mucha fuerza. “Con heladas este lunes todavía, pero ya con una recuperación de las temperaturas a partir de ese día, de manera que en las jornadas siguientes ya tendremos unos valores más propios para la época del año”, detallaba el portavoz del organismo estatal a EL PAÍS, Ruben Del Campo, la pasada semana.
La cota de nieve, eso sí, quedará por encima de los 1.500 metros. “No es descartable, aunque es poco probable, que un sistema de bajas presiones situado al norte de África pudiera provocar un aumento de la inestabilidad y dejase lluvias en Baleares, el extremo sureste de la Península y también en el sur de Andalucía”, detallaba el portavoz. Además, este día continuarán las rachas de viento muy fuertes en el nordeste de la peninsular y en Baleares.
Del viernes 3 de abril al domingo 5
“Con bastante certidumbre”, explica también una nota de prensa de la AEMET difundida este domingo, “se prevé que continúe una situación de estabilidad y un predominio de las altas presiones, quedando la circulación atlántica y el paso de frentes debilitados limitado al extremo norte peninsular”.
Y, de nuevo, se esperan nevadas en montañas del extremo norte, más copiosas el viernes en Pirineos, eso sí. En general, augura la AEMET, el tiempo será estable con poca nubosidad y sin precipitaciones en el resto de la Península y Baleares. “Continuará el ascenso de las temperaturas”, detalla este domingo el organismo público, “más marcado el de las máximas y quedando las heladas débiles restringidas a cumbres”. En Canarias se esperan unas corrientes de aire “moderadas” y nubes en los nortes de las islas montañosas.
No obstante, el portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, apostillaba estos días que, aunque la probabilidad de lluvia sea baja ahora, sí que puede haber precipitaciones en Baleares y algunos puntos del área mediterránea.
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