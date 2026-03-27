El tiempo en Semana Santa será estable y con frío invernal en algunas zonas

La estabilidad primará esta Semana Santa, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Las estimaciones apuntan a que el tiempo se mantendrá sin cambios desde este viernes hasta, al menos, los primeros días de la semana, aunque con lluvias en el norte peninsular y chubascos en Baleares. Todavía hay incertidumbre sobre si estas precipitaciones se extenderán desde el Mediterráneo al sur de la Península. El domingo se desplomarán las temperaturas, con una jornada casi invernal en todo el territorio, pero se espera que después vayan en ascenso.

Este viernes habrá cielos despejados en la mayor parte del país. Se prevén lluvias débiles en el Cantábrico oriental, el sureste y Baleares. Las temperaturas máximas aumentarán en la mitad norte peninsular y descenderán en Andalucía. Además, soplarán rachas muy fuertes de viento en el nordeste y archipiélago balear.

El sábado será un día similar, con heladas en zonas de montaña y también en páramos del norte y del centro de la Península. El tiempo continuará sin grandes alteraciones, aunque con más nubes en la mitad norte y con precipitaciones en el Cantábrico y los Pirineos. En esta cordillera nevará a partir de unos 1.000 metros. Además, la cota de nieve experimentará un desplome a últimas horas en el norte.

“El domingo de Ramos sí que será una jornada fría para la época del año”, explica el portavoz de la AEMET, Rubén Del Campo, porque comenzará el día con heladas en zonas del interior, sobre todo del norte y este peninsular. “Teruel podría amanecer con dos grados bajo cero”, ejemplifica. Del Campo adelanta que se espera un descenso térmico acusado en buena parte del territorio. No se pasarán los 13 grados Celsius en el interior norte y este de la Península. En el norte nevará con acumulados significativos en cotas que pueden bajar hasta los 400 metros y lloverá en Baleares.

La Semana Santa comenzará con tiempo estable y precipitaciones acotadas al extremo norte peninsular. “Con heladas el lunes todavía, pero ya con una recuperación de las temperaturas a partir de ese día, de manera que en las jornadas siguientes ya tendremos unos valores más propios para la época del año”, detalla Del Campo. “El escenario más probable”, explica, “apunta a que se mantenga un situación de estabilidad en la Península, con cielos poco nubosos en general y quedando las precipitaciones restringidas al extremo norte, en forma de nieve en el Pirineo”.

Sin embargo, aumentará la inestabilidad en Baleares, con lluvias que podrían ser fuertes. Hay “elevada incertidumbre” sobre el posicionamiento del sistema de bajas presiones sobre el Mediterráneo que las provocará y sobre si podría afectar también al este y al sur peninsulares. En Canarias soplará el alisio con intervalos fuertes, las temperaturas se mantendrán sin cambios y se podrán dar precipitaciones débiles y dispersas en las islas montañosas.