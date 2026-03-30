El PP evita pronunciarse sobre el veto de Netanyahu a la Misa del Domingo de Ramos

El PP se queda solo en la derecha y evita pronunciarse sobre la decisión de Israel de prohibir oficiar la misa católica por el Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro de Jerusalén. Una decisión de la que el primer ministro hebreo, Benjamín Netanyahu, se ha tenido que retractar tras recibir numerosas críticas de líderes internacionales justo cuando se cumple el primer mes de la guerra de Irán y su extensión por Oriente Próximo. El principal partido de la oposición no ha querido posicionarse sobre el veto y se ha limitado a cargar contra Pedro Sánchez, que este domingo denunció el “ataque injustificado a la libertad religiosa” y exigió a Tel Aviv que respete “la diversidad de credos y el derecho internacional”. “Netanyahu ha impedido a los católicos celebrar el Domingo de Ramos en los Lugares Santos de Jerusalén. Sin explicación alguna. Sin razones ni motivos”, lamentó el presidente en un mensaje en redes sociales a las 18.12 en el que enfatizó que “sin tolerancia es imposible convivir”. A las 21.43, Vox se sumó y afirmó que “debe quedar claro que los cristianos mantienen intacta su libertad religiosa y que se procure su seguridad a pesar de los ataques islamistas”. El Partido Popular se quedó callado hasta mediodía de este lunes, cuando ha tenido que responder a los periodistas en rueda de prensa.

“Tenemos un presidente del Gobierno que no felicita la Navidad, sí felicita el Ramadán, en su tuit de ayer estaba buscando la redención”, ha afirmado la portavoz del PP en el Senado, Alicia García. “Porque la Semana de Pascua, con el desfile de Ábalos y todos los demás en los Juzgados se le va a convertir en una semana de penitencia”, ha remachado lacónica García, que no ha querido seguir contestando a otra pregunta sobre la cuestión para que especificase la opinión propia de Génova. “Ya he contestado”, ha sentenciado. Fuentes parlamentarias del PP apostillan además que tras la rectificación de Netanyahu ya no es necesario abundar en el tema.

La indefinición del PP contrasta con las críticas de Vox, que horas después de Sánchez instó al Ejecutivo israelí a “explicar y corregir lo ocurrido” en la Iglesia del Santo Sepulcro. “Podemos entender que la situación es muy complicada en Jerusalén con el cierre de sacros lugares de las tres religiones, pero debe quedar claro que los cristianos mantienen intacta su libertad religiosa y que se procure su seguridad a pesar de los ataques islamistas”, apostilló el partido de ultraderecha en X.

La derecha se distancia así en este asunto. Alberto Núñez Feijóo y los miembros de su cúpula se han puesto de perfil pese a que el PP se identifica en su ponencia como un partido de “centro-reformista que aspira a ser la casa común de liberales, democristianos y conservadores para representar a todos los que defienden la democracia liberal, la economía social de mercado, la libertad, el Estado de derecho, la igualdad ante la ley y la dignidad de toda vida humana, como valores esenciales de Occidente, y una Unión Europea fuerte y una España, como nación soberana, unida y plural, a cuyo futuro quieren contribuir”.

Eso sí, la portavoz en el Congreso del PP, Ester Muñoz, ha rememorado una reciente votación en la Cámara baja impulsada por su partido “en defensa de los cristianos perseguidos”. “18 de Marzo de 2026. ‘Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre?’. Todo le vale con tal de sembrar más odio. No defiende a los cristianos ni al cristianismo, nos usa para hacer política”, ha señalado en X Muñoz.

Rectificación

Por su parte, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha celebrado la “rectificación” de Israel tras su “inaceptable” decisión de impedir que se celebrara la misa del Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro. El Ministerio de Exteriores ha convocado a la encargada de negocios de Israel para trasladarle oficialmente la protesta de España y Bolaños ha denunciado lo que ha tildado como una “nueva vulneración del derecho internacional” y de la libertad religiosa. “Consideramos inaceptable que haya una vulneración del derecho de los católicos a celebrar un misa que todos los años se venía celebrando en el mismo lugar”, ha recalcado el ministro. La justificación de Israel es que vetó la celebración por motivos de “seguridad”, impidiendo el acceso al Santo Sepulcro del patriarca latino Pierbattista Pizzaballa, la máxima autoridad católica en Tierra Santa.

“Netanyahu se ha quedado tan solo que ha tenido que rectificar. No permitir esta celebración, uno de los días más importantes del cristianismo, le ha dejado en una posición que es difícil de mantener incluso para él mismo. La postura del Partido Socialista es clara. Nosotros creemos en la libertad religiosa, creemos en la libertad de confesión. Creemos que ese respeto y que esa pluralidad es lo que nos hace mejores como sociedad. Y por tanto cualquier impedimento que haya a esa libertad de culto es un atentado que no se puede consentir”, ha señalado Enma López, portavoz adjunta de la dirección federal del PSOE.