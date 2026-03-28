Ir al contenido
_
_
_
_
España
PSOE

Óscar Puente se confiesa en X: “Yo bloqueo, y mucho [...] Sé que a veces me caliento”

El ministro de Transportes se graba un vídeo de 12 minutos donde explica que él mismo controla sus perfiles en redes sociales tras superar los 300.000 seguidores en esta red

El ministro de Transportes, Óscar Puente, durante la sesión de control al Gobierno celebrada el pasado 7 de marzo. Kiko Huesca (EFE)
El País
El País
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

Óscar Puente ha cogido su móvil. Lo ha colocado en un rincón de su despacho. Y se ha grabado un vídeo de casi 12 minutos que esta misma mañana ha subido a su perfil de X, antes Twitter, donde esta semana ha superado los 300.000 seguidores. Puente es, de largo, el ministro del Gobierno de Pedro Sánchez más activo en esta red social. Rara es la jornada que no tuitea, responde o comparte noticias. Este sábado ha optado por algo insólito: una confesión donde explica qué hace en X y por qué responde o bloquea a usuarios.

El ministro de Transportes ha decidido subir este vídeo tras más de 15 años en esta red social. Todo, ha dicho, comenzó el 14 de noviembre de 2010, cuando era un concejal del PSOE en Valladolid en la oposición. Decidió abrirse esta cuenta como un mecanismo para lograr tener un altavoz en la ciudad. Cinco años después, Puente fue el alcalde de Valladolid, un cargo que ostentó hasta 2023.

“La tarde que gané las elecciones en 2015 tenía 4.600 seguidores”, ha recordado. “Me facilitaba un contacto directo con los cudadanos, sobre todo con la limpieza. Un contenedor que no se recogía, me llegaba y yo se lo mandaba al encargado. ¿No había un canal? Lo teníamos, pero por lo que sea al final en las ciudades de tamaño medio tiran mucho del alcalde porque así se resuelven sus probemas”. En estos ocho años de alcaldía ha recordado cómo algunos de sus tuits se hicieron virales, como cuando quiso traer a Rosalía, pero se descartó por el caché que pedía y cuando intentó llevar a Valladolid a Taylor Swift.

Sin embargo, como él mismo ha reconocido en el vídeo, desde que fue nombrado ministro de Transportes en 2023 ha optado por librar una batalla. “En este momento en el que hay una guerra cultural, yo no he decidido no renunciar a este altavoz”, ha dicho. “Yo viviría más comodo si solo gestiono mi área y no me meto en líos, pero no va con mi caracter”.

Ha reconocido, también, que él mismo escribe todos los mensajes. “Sí, yo, y solo yo. Nadie escribe por mi. Me niego a que eso suceda. No pretendo engañar a nadie. Soy de carne y hueso, pero no quiero a una persona interpuesta. Quiero que la gente vea y, que cuando tenga que elegir, elija con la verdad. Sé que a veces me caliento y me excedo [...] Yo bloqueo, y mucho. Bloqueo porque yo leo. No me gustan los insultos ni las faltas de respeto. Sé que hay gente con la que pierdo el tiempo. Hay quien presume de no bloquear a nadie. ¿Alguna vez habéis respondido a algún ciudadano?”.

La actividad en X de Puente sobrepasa a cualquier ministro. No hay días sin que responda, comente o difunda mensajes. En mayo de 2025, por ejemplo, arremetió contra el el expresidente valenciano Carlos Mazón por su gestión de la tragedia de la dana. También contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Es más, el pasado verano criticó al presidente Alfonso Fernández Mañueco porque se encontraba en Cádiz cuando se produjeron unos incendios en Castilla y León. Ahora, durante el accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba, lideró la comunicación en X con mensajes que superaban los cinco millones de visualizaciones. Y hace unos días criticó a un medio de comunicación de Málaga que criticaba la desconexión ferroviaria del AVE en Semana Santa.

“¿Por qué sigues en esta red?“, se ha preguntado en el vídeo que ha publicado este sábado. ”El algoritmo del mundo está volcado a la derecha. Si me salgo, mi mensaje no llega. Si nos marchamos, dimitimos, y esto no va a cambiar. Sigo creyendo en que es posible cambiar las cosas".

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Pack de cinco camisetas de manga corta para hombre. COMPRA POR 25,39€
escaparate
Protector solar coreano COSRX ligero y de absorción rápida. COMPRA POR 16,65€
escaparate
Zapatillas Adidas Galaxy 7 para hombre. COMPRA POR 36,49€
escaparate
Mochila de viaje para cabina de avión adaptada para aerolíneas de bajo coste. COMPRA POR 21,99€
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
Máster en Project Management
cursos
Máster en Diseño de Interiores
cursos
Máster Universitario en Dirección Logística
cursos
Curso Diseño Gráfico
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
MBA & Máster en Finanzas
cursosonline
MBA en Gestión de Salud
cursosonline
Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas y Sustentabilidad - En línea
_
_