Óscar Puente se confiesa en X: “Yo bloqueo, y mucho [...] Sé que a veces me caliento”

El ministro de Transportes se graba un vídeo de 12 minutos donde explica que él mismo controla sus perfiles en redes sociales tras superar los 300.000 seguidores en esta red

Óscar Puente ha cogido su móvil. Lo ha colocado en un rincón de su despacho. Y se ha grabado un vídeo de casi 12 minutos que esta misma mañana ha subido a su perfil de X, antes Twitter, donde esta semana ha superado los 300.000 seguidores. Puente es, de largo, el ministro del Gobierno de Pedro Sánchez más activo en esta red social. Rara es la jornada que no tuitea, responde o comparte noticias. Este sábado ha optado por algo insólito: una confesión donde explica qué hace en X y por qué responde o bloquea a usuarios.

El ministro de Transportes ha decidido subir este vídeo tras más de 15 años en esta red social. Todo, ha dicho, comenzó el 14 de noviembre de 2010, cuando era un concejal del PSOE en Valladolid en la oposición. Decidió abrirse esta cuenta como un mecanismo para lograr tener un altavoz en la ciudad. Cinco años después, Puente fue el alcalde de Valladolid, un cargo que ostentó hasta 2023.

“La tarde que gané las elecciones en 2015 tenía 4.600 seguidores”, ha recordado. “Me facilitaba un contacto directo con los cudadanos, sobre todo con la limpieza. Un contenedor que no se recogía, me llegaba y yo se lo mandaba al encargado. ¿No había un canal? Lo teníamos, pero por lo que sea al final en las ciudades de tamaño medio tiran mucho del alcalde porque así se resuelven sus probemas”. En estos ocho años de alcaldía ha recordado cómo algunos de sus tuits se hicieron virales, como cuando quiso traer a Rosalía, pero se descartó por el caché que pedía y cuando intentó llevar a Valladolid a Taylor Swift.

Sin embargo, como él mismo ha reconocido en el vídeo, desde que fue nombrado ministro de Transportes en 2023 ha optado por librar una batalla. “En este momento en el que hay una guerra cultural, yo no he decidido no renunciar a este altavoz”, ha dicho. “Yo viviría más comodo si solo gestiono mi área y no me meto en líos, pero no va con mi caracter”.

Ha reconocido, también, que él mismo escribe todos los mensajes. “Sí, yo, y solo yo. Nadie escribe por mi. Me niego a que eso suceda. No pretendo engañar a nadie. Soy de carne y hueso, pero no quiero a una persona interpuesta. Quiero que la gente vea y, que cuando tenga que elegir, elija con la verdad. Sé que a veces me caliento y me excedo [...] Yo bloqueo, y mucho. Bloqueo porque yo leo. No me gustan los insultos ni las faltas de respeto. Sé que hay gente con la que pierdo el tiempo. Hay quien presume de no bloquear a nadie. ¿Alguna vez habéis respondido a algún ciudadano?”.

La actividad en X de Puente sobrepasa a cualquier ministro. No hay días sin que responda, comente o difunda mensajes. En mayo de 2025, por ejemplo, arremetió contra el el expresidente valenciano Carlos Mazón por su gestión de la tragedia de la dana. También contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Es más, el pasado verano criticó al presidente Alfonso Fernández Mañueco porque se encontraba en Cádiz cuando se produjeron unos incendios en Castilla y León. Ahora, durante el accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba, lideró la comunicación en X con mensajes que superaban los cinco millones de visualizaciones. Y hace unos días criticó a un medio de comunicación de Málaga que criticaba la desconexión ferroviaria del AVE en Semana Santa.

“¿Por qué sigues en esta red?“, se ha preguntado en el vídeo que ha publicado este sábado. ”El algoritmo del mundo está volcado a la derecha. Si me salgo, mi mensaje no llega. Si nos marchamos, dimitimos, y esto no va a cambiar. Sigo creyendo en que es posible cambiar las cosas".