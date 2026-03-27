Sánchez y Pradales acuerdan que País Vasco participe en la gestión de sus aeropuertos

Que Pedro Sánchez haya recibido por tercera vez a Imanol Pradales en La Moncloa en menos de un año certifica la relevancia que el presidente del Gobierno otorga a preservar la relación con el PNV, con el que cogobierna en el País Vasco. El lehendakari le arrancó a finales de enero a Sánchez el compromiso de celebrar una comisión bilateral de cooperación y una comisión mixta de concierto económico antes de Semana Santa para avanzar en las transferencias pendientes a Euskadi contempladas en el Estatuto de Gernika. La promesa se ha concretado este viernes con una decena de acuerdos, entre los que destaca la creación de un “órgano bilateral de colaboración, coordinación y gestión” para que el Ejecutivo autonómico participe en la gestión de los tres aeropuertos en la comunidad.

“Hasta hoy, Euskadi no tenía ni voz ni voto en materia aeroportuaria. Con este acuerdo, Euskadi podrá empezar a participar en la toma de decisiones que afectan a los aeropuertos vascos”, ha celebrado Pradales, que ha reconocido estar “razonablemente satisfecho” con el calendario de medidas y transferencias, aunque ha recordado que aun así el Estatuto de Gernika de 1979 “sigue sin cumplirse íntegramente”. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha recalcado que todas las iniciativas pactadas están amparadas “dentro del marco de la Constitución” y ha valorado la “lealtad institucional”. “Este es un Gobierno que cree que el Estado de las autonomías no significa un adelgazamiento de la capacidad o la gestión del Gobierno central. Hay quienes, sin embargo, opinan que todo debe estar centralizado. Nosotros no compartimos ese criterio”, ha aseverado. La siguiente reunión entre ambas administraciones está prevista para julio.

Pradales le ha otorgado mucha importancia al aumento de la autonomía en materia de seguridad. Uno de los tres acuerdos en este campo que ha mencionado es “la participación operativamente útil” de la Ertzaintza en el ámbito de extranjería, además del acceso directo a las bases de datos europeas contra el crimen organizado. Euskadi podrá “reforzar” el régimen sancionador relativo al porte de armas blancas y se han acordado modificaciones normativas contra la reiteración delictiva: “Queremos actuar ante personas que aún no tienen sentencia firme, pero siguen cometiendo delitos”, ha observado el dirigente del PNV. El lehendakari le ha insistido al presidente en que Euskadi “obtenga el estatus de frontera norte”, por el flujo migratorio de personas en situación irregular que cruzan hacia Francia.

La lista de acuerdos suscritos a las puertas de la Semana Santa engloba medidas como la mejora del acceso a la financiación empresarial a través del ICO o actuaciones conjuntas dirigidas a mejorar el acceso a la financiación de las pymes y apoyar el desarrollo de proyectos industriales y empresariales de la pequeña y mediana empresa en Euskadi. “Estas dos transferencias fortalecerán nuestras capacidades para la promoción de proyectos industriales transformadores y el apoyo a las pymes”, ha asegurado Pradales, al que Sánchez ha recibido tras asistir en La Zarzuela al acto en que el nuevo vicepresidente primero del Gobierno, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, han prometido el cargo ante Felipe VI tras la última remodelación del Ejecutivo.

El lehendakari también ha incidido en el acuerdo para la gestión de subvenciones a la contratación de seguros agrarios combinados. En cuanto a inspección pesquera, Euskadi asume el “ejercicio efectivo” de las funciones de vigilancia, inspección y control en aguas interiores y exteriores, tanto en pesca comercial como recreativa. Además, se incluye el traspaso de la competencia sobre los centros de reconocimiento médico y reeducación vial de Tráfico.

El Gobierno prosigue de este modo con los gestos al PNV. Hasta este viernes, Sánchez había dado luz verde a 22 traspasos de competencias al País Vasco. La mayoría en esta legislatura, en la que ya hubo acuerdos relativos a la gestión del litoral, Salvamento Marítimo, ferrocarril, prestaciones familiares, sector audiovisual, meteorología, protección internacional, títulos universitarios, seguros escolares y de desempleo y permisos de trabajo para extranjeros.