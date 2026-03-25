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Rectificación

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Rectificación a la información del día 28 de junio de 2025: La asociación FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE, según sus Estatutos, no se adscribe a una ideología conservadora ni a una ideología progresista, persiguiendo la figura del juez desligado de vinculaciones políticas.

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