Buscador visual del 23-F: consulta cada página o todas de un vistazo

Los documentos del 23-F desclasificados este miércoles avalan la actuación del rey Juan Carlos I durante el golpe fallido o descubren la implicación de miembros del servicio secreto. Son más de 150 documentos y casi mil páginas publicadas a la vez. El siguiente buscador las muestra una por una, con su aspecto original. Además permite buscar textos palabra por palabra en todas a la vez.

En los documentos la palabra “Tejero” aparece al menos en 230 páginas y Milans, en 125. Hay también dos instancias de la palabra “petardos”.

El buscador anterior se ha desarrollado usando herramientas de inteligencia artificial de dos maneras. Primero, ayudando en el desarrollo del buscador (Claude Code): realizó la descarga de los archivos, pasó una rutina de transcripción y preparó la visualización e interacción final. Además, otra IA (ChatGPT 5.2) ayudó en la transcripción de las páginas más complicadas, que escapaban al reconocimiento tradicional. En estos casos, los textos transcritos están marcados como “transcritos con IA” en la propia herramienta. En cualquier caso, se muestra el original al lado para cotejar los errores de transcripción.

El análisis de una IA

Hemos analizado el contenido transcrito usando inteligencia artificial. Es solo un ejercicio para comprobar su capacidad y cotejar las conclusiones con la documentación publicada por La Moncloa.

Primero le preguntamos cuáles eran los hallazgos más importantes de la documentación. Después de leerla —y sin acceder a internet—, señaló lo siguiente: “El CESID participó activamente en el golpe — y luego lo encubrió”.

Este hecho efectivamente es relevante: EL PAÍS lo destacó en una noticia apenas dos horas después de que los documentos se publicaran. La IA argumentó su elección así: “Seis miembros de la AOME (unidad operativa del CESID) participaron [en el golpe]: García Almenta proporcionó vehículos y comunicaciones, Gómez Iglesias guió la columna hacia el Congreso, el Cabo Monge condujo los autobuses. Cortina reunió a los implicados al día siguiente para coordinar la coartada. Y García Almenta, pese a que el propio CESID documenta su papel, nunca fue procesado”. Cuando se le pide elaborar y sustanciar esta elección, cita con profusión tres documentos desclasificados del servicio secreto. También señala que uno de los documentos (el denominado 6R) es mucho más contundente que otro (7R).

Después le pedimos un elemento interesante y escogió un documento denominado “Sucinto relato de los sucesos de los días 23 de febrero de 1981 y 24 a raíz del asalto al Congreso de los Diputados según fueron conocidos en el Palacio de la Zarzuela”. Sus motivos son claros: “Es la noche del 23-F contada minuto a minuto desde La Zarzuela. El documento es un relato detallado de las órdenes textuales del Rey, la gestión de la crisis, las llamadas a los capitanes generales y el rechazo de Tejero a rendirse. Es la crónica más directa del centro de poder que frenó el golpe”. Efectivamente es interesante.

Por último, le pedimos curiosidades y mencionó unos canarios. Nos guio hasta un informe de interior titulado “Asunto: Posible golpe de estado”, fechado en abril de 1981. El documento habla de tres personas investigadas como implicados. Uno de ellos es un hombre “muy inquieto políticamente” de “ideología carlista” y miembro de la Comunión Católico Monárquica, que según el autor podría haber estado “al corriente con anterioridad de los acontecimientos ocurridos el 23 de febrero”. De la misma persona, el texto dice que “suele comentar que trabaja en el bufete de Abogado de su padre” pero que “lo único cierto es que se dedica al cuidado y venta de unos cincuenta canarios que tiene en el local del partido, así como a la confección, tiraje y distribución de la revista de su grupo político”.