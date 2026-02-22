Detenido un hombre de 60 años por matar a puñaladas a su hermano de 70 años en Zamora
El fallecido fue hallado en la cama de su habitación gracias al aviso de otro familiar
Un hombre de 60 años ha sido detenido este domingo en Peleas de Abajo (248 habitantes, Zamora) por haber matado a puñaladas a su hermano de 70 años, según ha informado la Guardia Civil. El cuerpo del fallecido fue hallado en la cama de su habitación gracias al aviso de otro familiar.
La “agresión entre los hermanos” se produjo en algún momento del fin de semana que todavía no ha sido precisado. La última vez que se vio con vida al fallecido fuer el viernes. La vícitma murió “por varias puñaladas”, según ha informado la Guardia Civil.
Tras su arresto, el supuesto autor ha sido trasladado a las dependencias de la Comandancia en Zamora y será puesto a disposición judicial cuando los agentes terminen las diligencias de investigación.
Las diligencias del caso, en manos de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zamora capital, Plaza número 6, se encuentran bajo secreto de sumario.
