Cae un grupo criminal que perfumaba paquetes de cocaína y los escondía entre lavabos de mármol

Los paquetes de cocaína que escondían las encimeras y los lavabos de mármol recién llegados de Brasil olían estupendamente. El grupo criminal que había enviado la droga oculta en contenedores aéreos hasta el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas se encargó de rociar la droga con perfume y ambientadores y de untarlos con una especie de grasa de color amarillento para que los perros de estupefacientes no los detectaran. Sin embargo, tres cuerpos policiales, la Policía Nacional, Vigilancia Aduanera y la Policía Federal de Brasil, ya les seguían el rastro.

La operación Petra, hecha pública este lunes, se ha saldado con tres detenidos por introducir cocaína vía aérea oculta en piezas de mármol y 1.500 kilos de esta misma droga intervenidos. Dos de los arrestados en España, de entre 40 y 50 años y con antecedentes por tráfico de drogas en Países Bajos, han ingresado en prisión provisional.

La investigación comenzó en noviembre, a 7.900 kilómetros de Madrid, en el aeropuerto de Belo Horizonte de Brasil. La Policía Federal intervino allí 1.200 kilos de cocaína oculta en mesas de mármol dispuestas para viajar rumbo a España. Los arrestos se produjeron en diciembre, pero no han trascendido hasta este lunes porque la investigación permanecía secreta. Todavía quedan al menos dos arrestos pendientes. Los agentes españoles se encargaron de ver si en España había empresas o personas que pudieran estar relacionadas con ese envío de cocaína que no llegó a salir de Brasil. Comenzaron a indagar y descubrieron que había llegado un envío a Madrid que podría estar relacionado.

El empeño de los narcotraficantes por camuflar la droga en las piezas de mármol hace que los mecanismos de detección, como el escáner, no perciban los paquetes de drogas. En ocasiones, los agentes hacen pequeñas catas, por las que puede salir el olor de la droga, de ahí que los paquetes estuvieran impregnados en perfume y con grasa, señalan fuentes policiales.

El cargamento que llegó en avión a Madrid se trasladó por carretera hasta una nave de Vilanova i la Geltrú (71.641 habitantes, Barcelona). Allí, los dos arrestados comenzaron a romper las piezas de mármol para sacar la droga, hasta que fueron sorprendidos por un operativo policial. Cuando los agentes del GEO y del GOES irrumpieron, habían logrado extraer 25 paquetes de cocaína. Cuando los agentes entraron en la nave, los dos arrestados destruyeron sus teléfonos móviles.

Dos de los arrestados en la Operación Petra. POLICÍA NACIONAL (POLICÍA NACIONAL)

“Las piezas de mármol viajaban en siete palés y solo en 3 o 4 había droga”, relata uno de los investigadores de la Brigada Central de Estupefacientes (Udyco). Los agentes del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) se encargaron de buscar en el resto de la mercancía, partiendo las piezas de piedra. En total, hallaron 250 kilos de esta droga.

El uso de envíos aéreos para intentar traficar es cada vez más común, según fuentes policiales. Es un medio más caro que el marítimo, pero las redes criminales intentan buscar sus vulnerabilidades y se han producido distintas operaciones con grandes aprehensiones. El Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado ya viene advirtiendo del creciente papel de los aeropuertos en la entrada de estupefacientes en España. En 2024, las incautaciones en Barajas han multiplicado casi por diez las cifras de 2023. De una tonelada, a seis y media.

En la operación Petra, los investigados se hacían con empresas que ya tenían una antigüedad para utilizarlas como tapadera para sus envíos. El tercer detenido era el administrador de las sociedades investigadas. Según la investigación, llegaron a hacer un envío “de prueba” con cinco contenedores llenos de ladrillos y que no tenía droga. Solo querían comprobar si la policía los rastreaba.

Las capturas de cocaína subieron un 5,2% en 2024, el último año del que se tienen datos oficiales. El pasado abril, el Ministerio del Interior coordinó un operativo de 23 países europeos para cortocircuitar las redes de tráfico de cannabis y cocaína procedentes de aeropuertos americanos y africanos.