La borrasca ‘Leonardo’ obliga a desalojar a los 1.200 vecinos que quedan en Grazalema

El peligro que entrañan las fuertes lluvias que la borrasca Leonardo han llevado a las autoridades a ordenar el desalojo de todos los habitantes de Grazalema (Cádiz, 1.977 habitantes), según han anunciado el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, y el alcalde de la localidad, Carlos García. Con el desalojo de los 1.200 vecinos que quedan en el pueblo son ya unos 5.000 los andaluces evacuados.

La medida se adopta “por precaución por el estado del acuífero, según ha explicado Javier Pérez, concejal del equipo de gobierno de la localidad. El desalojo se va a hacer “de forma escalonada” hasta englobar a todos los vecinos. La salida, que ya ha comenzado, se va a realizar por la única carretera que está abierta en estos momentos, la que va a Ronda. Allí se agruparán todos los vecinos en el pabellón y posteriormente serán trasladados a hoteles y alojamientos.

El presidente Juanma Moreno ha visitado el pueblo y ha explicado que la situación es “anómala”. “Esta evacuación se va a hacer con mucha serenidad, tranquilidad, se va a hacer con todos los medios”, ha explicado. El desalojo será de una forma protocolarizada, gracias “a la ventana de oportunidad” que abre el tiempo de las próximas horas y por la llegada de un nuevo frente atmosférico a partir del sábado.

El motivo es que, como ha explicado el alcalde, la situación del acuífero que está bajo el pueblo y que, durante la jornada de este miércoles, comenzó a evacuar agua por los suelos de calles y plazas. “El acuífero está colmatado. Cuando un acuífero en un terreno cárstico no se sabe la zona crítica. Es un acuífero que va horadando poco a poco el terreno”, ha explicado el alcalde, Carlos García.

El temporal ha obligado al desalojo de otras localidades en Andalucía. En la comunidad, la cifra de evacuados asciende ya a unos 5.000.

Los desbordamientos de los ríos y arroyos en la provincia de Córdoba han obligado este jueves al desalojo de al menos 348 personas en las zonas de Guadalvalle, y también en las inmediaciones del río Guadajoz. Varias de ellas han sido realojadas en un albergue habilitado en el barrio de Vistalegre en la capital cordobesa. Esta medida de carácter preventivo ha sido coordinada por los dispositivos de emergencias, servicios sociales y los ayuntamientos, que no descartan más desalojos y mantienen la vigilancia en las proximidades de los ríos.

En Ronda (Málaga), la Unidad Militar de Emergencias (UME) se ha desplegado este mediodía en los alrededores de la ciudad, donde colaboran para mejorar la situación de caminos y carreteras que dejaron este miércoles a más de 300 personas aisladas. Los accesos a las áreas de La Indiana, Llano de la Cruz y Fuente de la Higuera permanecen cortados por el desbordamiento del Guadalevín debido a las intensas lluvias, que este miércoles dejaron más de 100 litros por metro cuadrado en diversos municipios de la Serranía de Ronda, cifra que superó los 200 en Alpandeire, según las estadísticas de Aemet.

La localidad de Arcos de la Frontera, en cuyo término se encuentra el pantano del mismo nombre, ya lleva desalojados a unos 800 vecinos. De ellos, está dando acogida en instalaciones municipales a unas 26 familias. Entre los desalojados se encuentran también los ancianos de una residencia, Residencial El Lago, que se encuentra junto al pantano. Las compuertas del pantano de Arcos, un embalse de regulación de unos 14,3 hectómetros, han abierto a su máximo histórico jamás registrado: 700 metros cúbicos por segundo, unos dos hectómetros a la hora.

En otra de las provincias castigadas por las fuertes lluvias, Granada, El subdelegado del Gobierno, José Antonio Montilla, ha actualizado a media mañana de este jueves los efectos de Leonardo. La situación continúa siendo “muy complicada”, ha dicho, aunque sin que se hayan producido daños personales hasta el momento. La acumulación de agua durante la noche y el caudal histórico alcanzado por numerosos ríos han provocado importantes incidencias, sobre todo en la cuenca del Genil —especialmente en Huétor Tájar, donde la UME coordina todas las actuaciones, Fuente Vaqueros y Villanueva Mesía—; en las faldas de Sierra Nevada –Dúdar–; en la comarca de Guadix, por el desbordamiento de los ríos La Lama y Fardes; en la Alpujarra, con Órgiva como sitio más afectado, y en varios puntos del litoral granadino. Hasta 234 personas han sido desalojadas de sus viviendas: 150 en Dúdar, 30 en Órgiva, 10 en Cenes de la Vega, 13 en Villanueva Mesía, 8 en Montillana, 2 en Salar y 12 en Pinos Genil.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado que cuando pase la borras Leonardo y el resto de episodios de precipitaciones que se esperan en los próximos días en la comunidad, el Ejecutivo declarará “zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil” los territorios más azotados por un temporal que ya ha dejado 4.000 desalojados.

Con información de Eva Saiz, Javier Martín-Arroyo, Javier Arroyo y Nacho Sánchez.