Inmigración y servicios públicos, nuevas armas contra Sánchez

El PSOE no podrá sacudirse de encima la acusación de que la regularización de inmigrantes es en realidad una operación para engordar el censo electoral hasta que termine la campaña el próximo domingo. Se supone, según estas acusaciones, que todos los inmigrantes votan a la izquierda, algo desmentido empíricamente por los resultados de elecciones municipales si se analiza el voto de extranjeros.

No hay posibilidad legal alguna de que los cientos de miles de inmigrantes que podrán regularizarse y tener residencia legal puedan votar en las próximas elecciones generales, dado que no tendrán la nacionalidad española. Es probable que lo puedan hacer a partir de 2028 para los más rápidos y según vaya cada expediente. No importan los datos reales cuando se trata de llevar al ánimo de los ciudadanos los peligros de la regularización de inmigrantes, aunque vivan aquí, y sean quienes realizan los cuidados y los trabajos para los que no se encuentra a nacionales. La denuncia es eficaz y no invalida la realidad de que los recursos públicos deben crecer imperiosamente. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llevado sus críticas al Gobierno de España a una reunión informal de los conservadores europeos, unidos bajo el paraguas del PPE. Feijóo ha alertado del peligro para Europa de que Pedro Sánchez regularice a los cientos de miles de inmigrantes que estén en España, que hayan llegado antes del 31 de diciembre y acrediten llevar más de cinco meses en el país. Además, Feijóo en este encuentro informal de los conservadores europeos, les ha pedido que investiguen el accidente ferroviario de Adamuz por si los fondos europeos no han sido utilizados correctamente en el área del ferrocarril. Sin embargo, en el texto final de esa cumbre en Zagreb no hay ninguna mención a España, salvo una referencia a una emigración ordenada y a huir de perjuicios de “una falsa solidaridad”.

La inmigración es asunto estelar de VOX, en España y en Europa, y también lo es de manera cada vez más importante para el PP, incluida en la campaña electoral aragonesa. En los estudios postelectorales se sabrá quién ha acertado en sus planteamientos. La candidata socialista Pilar Alegría apuesta todo a las preocupaciones y carencias de los aragoneses y defiende las políticas del Gobierno que han llevado inversiones a esa comunidad. El líder de los populares recién llegado a Aragón desde Croacia no se bajó del discurso sobre esta materia que traía de Zagreb.

Los líderes europeos, entre ellos varios primeros ministros, además de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, escucharon de su correligionario español, tanto en conversaciones privadas como en público, un retrato del gobierno de su país y de su presidente completamente negro.

Los eurodiputados españoles consultados no se han extrañado de lo ocurrido, pero sí critican que el líder conservador español no haya puesto en el primer plano de sus intervenciones “las amenazas al proyecto europeo y a sus ciudadanos” que realiza el presidente de EE UU. Estos interlocutores recuerdan que esta misma semana el comisario europeo de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, ha asegurado que las competencias sobre la regularización de inmigrantes es de los Estados. “Es responsabilidad de cada estado miembro el estatus legal de las personas que viven en su país, no tenemos competencias en las regularizaciones”, apostilló. De esta cumbre conservadora a los socialistas les ha decepcionado el silencio sobre las amenazas continuas de Donald Trump.

De momento, socialistas y populares tienen que afrontar las elecciones aragonesas con el PP a la cabeza, así como con un VOX disparado. Los servicios públicos figuran en el primer plano de las preocupaciones de los aragoneses, según todas las encuestas. La inmigración no aparece hasta llegar al quinto lugar. Pedro Sánchez aseguró este domingo a los pensionistas aragoneses, y de toda España, que su retribución se revalorizará, “con o sin el apoyo del PP”. Si el aumento de las pensiones llega al Congreso sin otras medidas del escudo social, el PP lo apoyará.