Ir al contenido
_
_
_
_
España
Parricidios

Detenido un hombre en Algeciras tras matar a su madre

El marido de la víctima permanece ingresado por heridas de carácter grave

Jesús A. Cañas
Jesús A. Cañas
Cádiz -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

Una mujer de 75 años ha fallecido tras ser agredida con un arma blanca alrededor de las 23.00 del viernes en su casa de Algeciras (Cádiz). La Policía Nacional investiga lo ocurrido y ha detenido este sábado al hijo de la fallecida como presunto autor del crimen.

Los agentes han localizado y detenido al presunto autor del homicidio, de 45 años, en el parking del centro comercial Carrefour Las Palomas, donde se encontraba en el interior de su coche. Después, lo han trasladado al Centro Médico Menéndez Tolosa para una valoración médica, quedando posteriormente a disposición policial. El detenido era adicto a las drogas, según revelan fuentes conocedoras del caso.

El marido de la víctima, de 76 años, resultó gravemente herido y fue trasladado de urgencia a un centro sanitario, donde permanece ingresado para recibir atención por heridas de carácter grave.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Cursos online
cursosonline
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
cursosonline
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
cursosonline
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
cursosonline
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_