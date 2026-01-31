Detenido un hombre en Algeciras tras matar a su madre
El marido de la víctima permanece ingresado por heridas de carácter grave
Una mujer de 75 años ha fallecido tras ser agredida con un arma blanca alrededor de las 23.00 del viernes en su casa de Algeciras (Cádiz). La Policía Nacional investiga lo ocurrido y ha detenido este sábado al hijo de la fallecida como presunto autor del crimen.
Los agentes han localizado y detenido al presunto autor del homicidio, de 45 años, en el parking del centro comercial Carrefour Las Palomas, donde se encontraba en el interior de su coche. Después, lo han trasladado al Centro Médico Menéndez Tolosa para una valoración médica, quedando posteriormente a disposición policial. El detenido era adicto a las drogas, según revelan fuentes conocedoras del caso.
El marido de la víctima, de 76 años, resultó gravemente herido y fue trasladado de urgencia a un centro sanitario, donde permanece ingresado para recibir atención por heridas de carácter grave.
