Cuatro detenidos tras disparar a la Guardia Civil en una operación contra narcolanchas en Andalucía
El instituto armado ha informado de que tres de los agentes que participaron en el operativo sufrieron lesiones leves
Cuatro personas han sido detenidas en una operación de la Guardia Civil contra las narcolanchas en Sevilla (Andalucía) en la que los narcotraficantes dispararon contra los agentes. Los miembros del instituto armado no resultaron heridos por arma de fuego, aunque tres de ellos sufrieron lesiones leves.
Según ha informado este martes la Guardia Civil, la operación tuvo lugar el pasado sábado. Los agentes localizaron varias embarcaciones semirrígidas en el río Guadalquivir, en esta ocasión, en el caño denominado Brazo de la Torre, en el término municipal de Aznalcázar (Sevilla), donde se sospecha que los tripulantes buscaban refugio por las inclemencias meteorológicas.
Desde el instituto armado han precisado que, durante la intervención, tras identificarse como Guardia Civil, los agentes “fueron sorprendidos por disparos desde una de las embarcaciones” y respondieron con “disparos intimidatorios”.
Aunque la actuación finalizó sin heridos por armas de fuego, tres componentes del Grupo de Acción Rápida (GAR) fueron atendidos por lesiones de carácter leve. El operativo se saldó con cuatro personas detenidas y la incautación de dos embarcaciones.
