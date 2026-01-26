Exteriores expulsa al embajador de Nicaragua en Madrid en reciprocidad por la expulsión del español

Las relaciones entre el Gobierno español y la dictadura nicaragüense viven una nueva escalada de tensión. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha decidido expulsar al embajador de Nicaragua en Madrid, Maurizio Carlo Gelli, y a otro diplomático de la legación nicaragüense, en reciprocidad por la expulsión del embajador español en Managua, Sergio Farré Salvá, y del ministro consejero Miguel Mahiques Núñez, que el régimen de Daniel Ortega ordenó este domingo. “España decidió ayer ordenar la expulsión del Embajador de Nicaragua en España y de otro diplomático acreditado en la Embajada de Nicaragua en Madrid en aplicación en estricta reciprocidad ante la injusta expulsión del embajador y la segunda jefatura de España en Nicaragua”, han indicado fuentes del departamento que dirige José Manuel Albares. “El Gobierno de España seguirá trabajando por tener las mejores relaciones con el pueblo hermano de Nicaragua”, han agregado las mismas fuentes.

Sergio Farré se había incorporado a la Embajada española en Managua en diciembre pasado, por lo que llevaba menos de dos meses en el puesto. El Gobierno nicaragüense no ha explicado oficialmente los motivos de su expulsión. Tanto el embajador español como su número dos viajan ya rumbo a Madrid.

Esta no es la primera crisis diplomática entre España y Nicaragua. En agosto de 2021, Exteriores llamó a consultas a la entonces embajadora en Managua, María del Mar Fernández-Palacios, tras una nota de la cancillería nicaragüense que acusaba al Gobierno español de “injerencia en asuntos internos” y lanzaba graves acusaciones, mezclando la guerra sucia contra ETA con la respuesta al desafío independentista en Cataluña. Cuando la embajadora intentó regresar a su puesto, en marzo de 2022, el Gobierno de Ortega no se lo permitió, lo que motivó la salida del embajador nicaragüense en Madrid. Finalmente, una nueva embajadora española, Pilar Terrén Lalana, presentó cartas credenciales en Managua en febrero de 2023, mientras que el nicaragüense Maurizio Carlo Gelli lo hacía en mayo del mismo año en Madrid, normalizándose así las relaciones bilaterales.

El régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo está cada vez más aislado a nivel internacional, especialmente tras la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el giro político impulsado por su sucesora, Delcy Rodríguez. En los últimos años, ha expulsado a varios embajadores, como el de Brasil en 2024, o los de la Unión Europea, Colombia y la Santa Sede en 2022; además de negar el plácet al de Estados Unidos en septiembre de este último año. También ha obligado a abandonar el país a numerosos organismos internacional, de la Organización de Estados Americanos (OEA) a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pasando por la FAO o el Comité Internacional de la Cruz Roja, entre otras.