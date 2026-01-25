El Gobierno pospone el homenaje de Estado por las víctimas del accidente de Adamuz ante la dificultad de los familiares para asistir

Los reyes Felipe VI y Letizia Ortiz; Óscar Puente, ministro de Transportes; y Juan Manuel Moreno, durante una visita el pasado martes a la zona del descarrilamiento de los dos trenes en Adamuz (Córdoba)

El Gobierno de España ha acordado con la Junta de Andalucía aplazar el homenaje de Estado por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, previsto para el próximo sábado 31 de diciembre. La decisión se ha tomado después de que el Ejecutivo central hablara con las familias de los fallecidos y constatara que “a un número importante de ellas les resultaría imposible asistir” al acto que iba a celebrarse en Huelva, según han asegurado fuentes de La Moncloa y de San Telmo.

Al fijar la fecha del 31 de enero, se tuvo en cuenta la disposición de la Casa Real, así como la cercanía con el descarrilamiento, según informan fuentes cercanas al Gobierno andaluz. Además se eligió Huelva como lugar para celebrar el acto porque 28 de las 45 víctimas mortales, más de la mitad, residían en la capitel onubense o en la provincia.

La organización del homenaje de Estado corresponde al Gobierno central. La Junta había colaborado, proponiendo nombres de personas e instituciones que podían ser invitadas. Tras constatar el Ejecutivo central la dificultad de muchos de los familiares de asistir el próximo sábado a Huelva y comunicar esta circunstancia a la Junta, ambas administraciones han acordado suspender el acto hasta encontrar una nueva fecha que encaje con las necesidades de los familiares.

“Hay familias que no pueden estar y otras prefieren dejar un poco más de tiempo porque está muy próximo el accidente”, señalan fuentes próximas al Gobierno. Actualmente, hay todavía 22 personas ingresadas en distintos hospitales andaluces que resultaron heridas en el descarrilamiento, de las que cinco permanecen en la UCI. En los días posteriores a la tragedia se ha escuchado a algunos familiares de fallecidos en el accidente cuestionar las tareas de mantenimiento de Adif.

La decisión de que el homenaje a las víctimas fuera un acto laico, como ocurrió en el caso de la Dana, ha sido cuestionado por algunos políticos, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que reclama la celebración de un funeral católico. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, señaló el acto finalmente pospuesto y la misa que se oficiará el miércoles que viene en la catedral de Huelva, como los dos actos para rendir homenaje a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. El Gobierno autónomo ha confirmado la asistencia del dirigente popular al sepelio del 28 de este mes.

Este domingo, el cabildo de Córdoba también ha celebrado una multitudinaria misa en la caseta municipal de Adamuz, que acogió a los heridos y afectados en el accidente hace justo una semana, al igual que ha hecho el obispado de Málaga —de donde partía el Iryo siniestrado— en la catedral.