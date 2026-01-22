La Policía investiga como un parricidio la muerte de un hombre de 65 años
El agresor murió tras precipitarse por la azotea del domicilio
La Policía Nacional investiga como un parricidio la muerte en Fuengirola (Málaga) de dos varones de 65 y 36 años a partir de una llamada recibida sobre las 8.50 de este miércoles.
Los hechos han sucedido antes de las 9 de la mañana, cuando se ha recibido un aviso en la sala del 091 sobre el fallecimiento de dos varones, uno de 65 y otro 36 años, en la avenida de los Boliches de Fuengirola. Una mujer, esposa y madre de los fallecidos respectivamente, ha sido trasladada a un centro hospitalario en estado grave, al presentar heridas de arma blanca, han señalado fuentes de la Policía Nacional.
Las primeras pesquisas, según estas fuentes, apuntan a un parricidio. El hombre de 36 años pudo atacar con un arma blanca a sus padres, provocando la muerte de él e hiriendo de gravedad a su madre. Posteriormente, el agresor se precipitó desde la azotea del inmueble y falleció.
[Noticia de última hora. Habrá ampliación]
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.