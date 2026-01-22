La Policía investiga como un parricidio la muerte de un hombre de 65 años

La Policía Nacional investiga como un parricidio la muerte en Fuengirola (Málaga) de dos varones de 65 y 36 años a partir de una llamada recibida sobre las 8.50 de este miércoles.

Los hechos han sucedido antes de las 9 de la mañana, cuando se ha recibido un aviso en la sala del 091 sobre el fallecimiento de dos varones, uno de 65 y otro 36 años, en la avenida de los Boliches de Fuengirola. Una mujer, esposa y madre de los fallecidos respectivamente, ha sido trasladada a un centro hospitalario en estado grave, al presentar heridas de arma blanca, han señalado fuentes de la Policía Nacional.

Las primeras pesquisas, según estas fuentes, apuntan a un parricidio. El hombre de 36 años pudo atacar con un arma blanca a sus padres, provocando la muerte de él e hiriendo de gravedad a su madre. Posteriormente, el agresor se precipitó desde la azotea del inmueble y falleció.

[Noticia de última hora. Habrá ampliación]