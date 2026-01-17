El temporal de nieve en Castilla y León y Aragón deja más de 50 carreteras afectadas en ocho provincias

La copiosa nevada caída durante la pasada madrugada ha dejado buena parte de la provincia de Ávila bajo un manto blanco, provocando algunos problemas en las carreteras de la provincia este 17 de enero de 2026

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha desplegado 633 máquinas quitanieves y 116.425 toneladas de fundentes para afrontar el temporal de nieve que en la madrugada de este sábado ya ha dejado las provincias de Ávila y Segovia cubiertas de blanco. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado avisos de nivel naranja por nevadas en Aragón y Castilla y León donde ya hay más de 50 carreteras afectadas en ocho provincias.

Transportes ha realizado un llamamiento a la prudencia y a extremar las medidas de precaución para aquellos que circulen por carretera y se recomienda consultar previamente el estado de las vías a través de los canales oficiales de la Dirección General de Tráfico (DGT). Desde las 10.30 horas de este sábado, unas 50 carreteras de ocho provincias están afectadas por el temporal debido a la nieve.

Una persona se hace una foto junto al acueducto de Segovia nevado, este sábado. Nacho Valverde (Europa Press)

Actualmente es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno en varias carreteras de Madrid y Ávila, concretamente en la AP-6 entre La Mata y Sanchidrián y en la AP-51 entre las provincias de Ávila y Segovia en el tramo Brieva-Vicolozano.

Además, se encuentra prohibido el paso a camiones o articulados en Segovia, por la AP-61, en El Espinar y Hontoria; también en Madrid y Segovia, en la A-1, entre El Molar y Cerezo de Abajo; al igual que en Ávila, en la A-50, entre la ciudad Ávila y San Pedro del Arroyo. Igualmente, es obligatorio el uso de cadenas en las carreteras en la M-601 en Navacerrada, en la M-604 a la altura de Cotos, así como en la M-611 desde Morcuera y en la M-629 desde la localidad de Canencia.

Nevada provocada por la borrasca Harry en Manzanares el Real (Madrid), este sábado. Rafael Bastante (Europa Press)

Por su parte, en Cataluña hasta seis carreteras tienen el requerimiento de usar cadenas para circular este sábado: la BV-4031 en Castellar de n’Hug (Barcelona), la GI-400 en Alp Lleida (Girona), y las carreteras en Lleida C-147 en Isil, la L-500 en Caldes de Boi, la L-504 en Lladorre, la L-510 en Alins y la N-141 desde la localidad de Bossòst.

La lluvia en Tarragona

El temporal de lluvia ha dejado registros superiores a los 60 litros en algunas zonas de Tarragona. El episodio de lluvia este sábado deja registros ya de precipitaciones acumuladas de 64,2 litros por metro cuadrado en Constantí y de 49,2 litros en la ciudad de Tarragona.

La subdirectora de Protección civil, Inma Solé, ha advertido en declaraciones a 3CatInfo que las lluvias “serán intensas y podrán acumular bastante cantidad de agua” por lo que ha pedido a la población permanecer alejada de barrancos y rieras, así como evitar actividades de montaña ante las previsiones de nieve. Además, Protección civil de la Generalitat había activado este viernes el plan especial de emergencia por inundaciones (Inuncat) y por nevadas (Neucat). El 112 ha informado que hasta las 11 de la mañana de este sábado había recibido 72 llamadas sin que, de momento, se haya registrado ningún episodio de gravedad.