Feijóo avisa de que “Europa debe prepararse para defenderse” en un contexto internacional “peligroso”

El reloj corre y la presión aumenta. En apenas tres días, todas las miradas se dirigirán al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que se reunirá con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para abordar el posible envío de tropas de paz a Ucrania. Su posición continúa siendo una incógnita tanto para el Ejecutivo como para el resto de los grupos del arco parlamentario. Sin embargo, este viernes el líder del PP ha dejado algunas pistas durante su intervención en un acto del Partido Popular Europeo en Valladolid, donde descrito el contexto internacional como “complejo y peligroso”. “Nunca hemos vivido un escenario tan complejo como el actual”, ha añadido el líder de los populares antes de remarcar que “Europa debe prepararse para defenderse y hacer frente a todas las amenazas contra nuestra democracia”.

Feijóo ha evitado referirse de forma explícita a dos de los asuntos que dominan la actualidad —el envío de tropas de paz a Ucrania y Groenlandia—, aunque sí ha dejado claro que, a su juicio, “la seguridad es ahora la prioridad”. En pleno pulso con La Moncloa, el respaldo del PP a la propuesta de desplegar tropas sigue en el aire. Mientras tanto, la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha expresado sus dudas en una entrevista en TVE: “Lo importante es la actitud con la que se va”, en referencia a Feijóo. Saiz ha remarcado que espera que el líder de los populares acuda con una actitud “de lo que requiere este momento, que es una oposición que esté a la altura de las dificultades y de los desafíos que tenemos como sociedad”.

Mientras otros dirigentes europeos del Partido Popular son favorables al envío de tropas de paz a Ucrania, Feijóo guarda silencio y ha asegurado es que es un “europeísta firme y convencido” y que “la UE solo se puede preservar si se fortalece”. En este contexto, el popular ha pedido que la UE “abra sus horizontes” porque “tiene que ganar influencia”, “tener más aliados nos fortalecerá en un momento geopolítico enormemente delicado”. Para el partido, el acuerdo entre la UE y Mercosur “es una oportunidad económica y política, porque los espacios en los que seamos capaces de influir no los ocuparán nuestros rivales”.

Aun así, ha remarcado que el trabajo aún “no ha terminado” porque el acuerdo debe incluir las cláusulas de protección automáticas y tanto el Gobierno español como la Comisión Europea tienen que asegurarlas, además de liberar al sector primario de “tantas exigencias”. También ha sostenido que el Gobierno español debe garantizar el control de fronteras para asegurar la inspección y el refuerzo de las aduanas. Esta medida que ha exigido se enmarca dentro de un plan de diez puntos que ha presentado para que la Comunidad Europea recupere competitividad económica. Entre los puntos, se encuentran la competitividad, el reto demográfico que “necesita reformas garanticen la prosperidad de los jóvenes” y fortalecer la industria europea.

Uno de los temas más aplaudidos entre el público ha sido las críticas al cierre de las nucleares. “La decisión de mantener el calendario impuesto del cierre nuclear, para depender más del gas ruso, es un error y un suicidio para España”, ha espetado el presidente de los populares. Las declaraciones se producen en pleno debate sobre el futuro de la central nuclear de Almaraz que sigue pendiente de la autorización del Gobierno para continuar operativa más allá de su actual licencia.